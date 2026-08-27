尼泊爾西藏邊界冰川崩塌釀洪災 史上冰川災害一覽
尼泊爾與中國西藏接壤的喜馬拉雅山區，一座冰川崩塌引發大規模暴洪和土石流，迄今造成至少300多人死亡，當局憂心罹難人數恐進一步攀升。
以下為路透社彙整的史上致命冰川災害事件。
● 1941年：秘魯瓦拉斯（Huaraz）
秘魯北部安地斯山脈（Andes）發生冰川湖潰決洪水，摧毀1/3的瓦拉斯市，估計造成5000人死亡。迄今仍是史上已知最致命的冰川湖潰決事件之一。
● 1962年：秘魯蘭拉希爾卡（Ranrahirca）
巨大冰體從秘魯最高峰瓦斯卡蘭山（MountHuascarán）崩落，導致1000萬立方公尺的岩石、冰塊與積雪在短短7分鐘內沿山坡下滑，將蘭拉希爾卡村及附近幾個聚落，埋在12公尺深的泥沙與碎石底下，估計造成4000人死亡。
● 1970年：秘魯永蓋（Yungay）
一場規模7.9的強震導致瓦斯卡蘭山北壁結構不穩，引發史上最致命的冰川相關災害。大量冰川冰塊與岩石以高達每小時335公里的速度，衝向永蓋和蘭拉希爾卡，將這兩個村莊掩埋在泥流中。
這起冰川相關災害估計造成2萬5000人死亡，使這場地震的總死亡人數超過5萬人。
● 1981年：西藏次仁瑪錯（Cirenma Co）冰川湖
一塊懸垂的冰川冰體墜入距離中尼邊境14公里的冰川湖次仁瑪錯，引發巨浪衝破冰磧壩（MoraineDam）。巨大的衝擊力使得近2000萬立方公尺的水、冰塊與碎石直衝尼泊爾境內。
而在尼泊爾造成約200人死亡，並摧毀橋樑、道路、水力發電廠及其他基礎設施，造成高達400萬美元的損失。
● 2021年：印度傑莫利縣（Chamoli）
印度第2高峰南達代維峰（Nanda Devi）附近的龍蒂峰（Ronti Peak）大片冰體脫落，挾帶岩石、塵土與冰塊，以強大破壞力衝入1500公尺深的山谷。
在印度北部北阿坎德邦（Uttarakhand）引發大規模暴洪，造成200多人死亡、摧毀多個村莊，並沖毀兩座水力發電設施。
● 2026年：尼泊爾與西藏邊境
一座冰川部分崩塌墜落至河谷，引發岩冰崩落（rock-ice avalanche）沿著尼泊爾與西藏邊境山區的倫德科拉河（Lhende Khola），導致尼泊爾與西藏總計超過1000人失蹤。
土石流重創西藏吉隆縣並一路延伸至尼泊爾，形成高速暴洪，沖毀道路與電力設施，並淹沒村莊，迄今造成至少300多人死亡。
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