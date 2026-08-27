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西藏土石流災前後對比畫面曝光 海關、民房全慘遭掩埋
8月26日（周三）早上，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至目前，此次土石流災害在西藏一側已造成3人罹難、558人失聯。《新華社》公布2026年1月2日災前的衛星圖片和8月26日西藏軍區提供的災後圖片。《央視新聞》亦公布一張水利部減災中心提供的「災前災後對比圖」。
《新華社》發布的兩張照片顯示，海關住宿區、民房、停車場、派出所大隊、邊檢大樓等建築均遭泥沙掩埋，友誼橋也被沖斷。
水利部減災中心提供的「災前災後對比圖」顯示，吉隆口岸建築已被淤泥覆蓋，普熱普強藏布與錯堅河交匯處冰岩崩堆積物導致堰塞湖形成。
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文章授權轉載自《香港01》
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