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尼泊爾洪水湧至…他淡定自拍全過程 一行人狂奔逃命畫面曝

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尼泊爾人焦急等待失蹤親人消息：我們只能祈禱

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名倖存的尼泊爾男子27日在洪水後回到位於努瓦科特地區的住家附近。歐新社
一名倖存的尼泊爾男子27日在洪水後回到位於努瓦科特地區的住家附近。歐新社

美國CNN報導，尼泊爾山洪受災區和居住海外的尼泊爾民眾正焦急等待失聯親屬的消息，他們表示目前只能祈禱。英國天空新聞報導，尼泊爾警方指出，目前山洪罹難人數已增至353人，另有63名傷者在首都加德滿都的醫院接受治療。

尼泊爾男子塔芒（Bhim Bahadur Tamang）表示：「我的父親在昨天（26日）早上7時左右打電話給我妹妹，說他要去蒂穆雷（Timure）。當時已差不多是早上7時30分或是8時。後來我們試著再打給他時，他的手機已經打不通，之後我們就聽說當地發生山洪。」

路透26日報導，尼泊爾政府官員表示，尼泊爾山區拉蘇瓦（Rasuwa）的夏布貝西（Syapru Besi）和蒂穆雷（Timure）地區災情嚴重。

塔芒補充說：「因為一直聯絡不到父親，我們現在還不知道他是否還活著。我的兄弟也已開車去那裡找看能不能找到父親。我們仍抱持希望，希望父親還活著。」

一個住在海外的尼泊爾家庭表示，他們從社群媒體得知這場毀滅性的山洪，並感到無助。

在英國倫敦，18歲的尼泊爾籍商店員工迪克莎．塔帕（Diksha Thapa）表示，她看見「整座村莊被洪水沖走」的影片。她說：「影片中，你可以看到有人在尖叫，有人從洪水中逃出來，全身都是泥巴，渾身發抖。我看到那些影片時心想，喔，我什麼都做不了，只能祈禱。我昨天就一直在祈禱，今天（27日）早上也是。就這樣，我什麼都做不了，只能祈禱。我只能做到這些」。

尼泊爾 西藏 土石流

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