西藏土石流疑高山冰崩引發 專家： 每秒50公尺「快到幾乎沒反應時間」

《新華社》消息，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。大陸自然資源部有關專家表示，此次災害由尼泊爾境內高位冰川崩塌引發。

專家還稱，根據測算，造成吉隆土石流的冰崩碎屑流，其運動速度約為每秒50公尺，速度極快，快到讓人幾乎沒有反應時間，影響距離也達二十多公里，災害損失非常慘重。

專家解釋說，冰崩落體高速向下流動，沿溝道夾帶冰磧物演變為碎屑流，進而匯入東林藏布形成土石流，衝擊吉隆口岸並向下游尼泊爾方向運動。

「這次災害的成因是冰崩引發的碎屑流。具體來說，高位冰崩從山坡上垮落下來，高速運動過程中鏟刮了溝道里的冰磧物，形成高速碎屑流，沿溝道運動並演變為土石流，衝擊了口岸設施和境外區域，並繼續向尼泊爾方向運動。」中國自然資源航空物探遙感中心地質災害調查監測中心主任郭兆成說，這就是基本的災害鏈過程。

郭兆成介紹，這種情況在青藏高原地區過去發生過，但頻率比較低。衝擊力比冰湖潰決更大，影響距離更遠。根據測算，造成吉隆土石流的冰崩碎屑流，其運動速度約為每秒50公尺，速度極快，快到讓人幾乎沒有反應時間，影響距離也達二十多公里，災害損失非常慘重。

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文章授權轉載自《香港01》