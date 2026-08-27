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尼泊爾洪水湧至！他淡定自拍全過程 一行人狂奔逃命畫面曝

香港01／ 撰文：洪怡霖
連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，有建築工人事發時淡定拍下洪水湧至過程。圖／IG＠vivek357155
連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，有建築工人事發時淡定拍下洪水湧至過程。圖／IG＠vivek357155

連接尼泊爾西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，迄今兩國死亡人數已上升至270人，另有近1500人失蹤。有建築工人事發時淡定拍下洪水湧至過程，其後獲直升機救走。另一名工人被沖走後，僥倖掛在芒果樹上保命。

社群媒體流傳的影片顯示，一名建築工人淡定站在原地，拍下洪水湧入拉蘇瓦縣Mailung地區的過程，畫面中其他工人四處逃命。

他站在原地拍下洪水湧至的壯觀景象後，加入逃亡行列。半島電視台報導，洪水沖毀道路和橋梁，救援一度受阻，所幸這名工人與逾100人最終獲直升機救離現場。

路透社報導，24歲工人庫馬爾（Bibek Kumal）事發時正在比杜爾（Bidur）一間新屋外挖糞坑，突然聽到異響，4名工人大喊他快逃。他爬出坑時同事已四散，他隨即被洪水沖走，混在泥漿與雜物中。

庫馬爾稱：「幸運地我被卡在一棵芒果樹上。如果沒有那棵芒果樹，我早就被沖走淹死了」。他事後獲警方救出，右腿受傷，在加德滿都國家創傷中心住院治療。

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文章授權轉載自《香港01》

土石流 尼泊爾 西藏

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