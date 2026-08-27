快訊

赴基隆大廟求子遭主委要求「全裸治療」 過程中竟要她想像丈夫面孔

國銀房貸逾放全低估！金管會證實：一家銀行漏報害數字失真

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾山洪倖存者憶驚魂：洪水湧來像炸彈爆炸 道路中斷是最大挑戰

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
尼泊爾警方26日在遭洪水肆虐的努瓦科特地區將倖存者抬到安全地點。路透
尼泊爾警方26日在遭洪水肆虐的努瓦科特地區將倖存者抬到安全地點。路透

中國西藏尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流。尼泊爾山洪倖存者描述洪水來臨時的景象，稱當時洪水突然湧來，就像炸彈爆炸，並表示目前災區面臨的最大挑戰是道路中斷。

倖存的尼泊爾男子巴哈杜爾（Janak Bahadur）告訴路透：「洪水來得非常突然，就像炸彈爆炸一樣。從遠處看，河流看起來很小，但河水突然湧來，衝進這裡。」

CNN報導，另一名倖存者說：「我們面臨很多挑戰，最大的挑戰是道路中斷。由於救難隊員無法抵達這裡，我們還不知道有多少人受困在廢墟下。」

災區許多道路和橋梁遭洪水和土石流破壞，救援人員只能仰賴直升機，才能接觸到受困的倖存者。

英國BBC報導，尼泊爾警方也更新罹難者數目，表示截至當地時間27日下午3時50分（台灣時間傍晚6時5分），已有332人罹難。

尼泊爾 西藏 土石流

延伸閱讀

冰崩引發 尼泊爾山洪近160死、數百人失蹤

影／恐怖洪水轉眼吞沒尼泊爾村莊 空拍曝數十人狂奔逃命

西藏尼泊爾山洪預警失靈原因曝！男目睹妻子被沖走 工人靠芒果樹撿回一命

影／尼泊爾山洪增至160死！西藏土石流吞沒大樓畫面曝光 專家揭唯一可能生路

相關新聞

尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

尼泊爾與中國大陸西藏邊境26日遭暴洪和土石流侵襲。綜合外媒報導，肇因恐是2國交界、排名世界第99的高峰「朗當利龍峰」（Langtang Lirung）發生嚴重崩塌。

尼泊爾山洪增至270人罹難 救援隊尋獲125名失聯者

中國西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流，罹難者持續增加。英國天空新聞報導，尼泊爾警方當地時間27日下午1時30分（台灣時間下午3時45分）表示，已尋獲270具遺體。

原要到西藏吉隆口岸最後一刻換行程 陸導遊：無比幸運又沉重

尼泊爾與西藏邊界26日爆發山崩與洪災，目前已知逾165死、破千人失蹤，西藏吉隆口岸方向已出現堰塞湖。陸媒報導，原訂當天要到西藏吉隆口岸的帶團導遊沐先生（化名）表示，這是「無比幸運又沉重的一天。」

尼泊爾洪水湧至！他淡定自拍全過程 一行人狂奔逃命畫面曝

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，迄今兩國死亡人數已上升至270人，另有近1500人失蹤。有建築工人事發時淡定拍下洪水湧至過程，其後獲直升機救走。另一名工人被沖走後，僥倖掛在芒果樹上保命。

尼泊爾山洪倖存者憶驚魂：洪水湧來像炸彈爆炸 道路中斷是最大挑戰

中國西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流。尼泊爾山洪倖存者描述洪水來臨時的景象，稱當時洪水突然湧來，就像炸彈爆炸，並表示目前災區面臨的最大挑戰是道路中斷。

習近平委託 李強抵達西藏吉隆指導搶險救災工作

受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強率有關方面負責人員，於8月27日下午抵達西藏吉隆縣吉隆鎮土石流受災區域，指導搶險救災工作，探望搶險救援人員和受災安置群眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。