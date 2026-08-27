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尼泊爾山洪倖存者憶驚魂：洪水湧來像炸彈爆炸 道路中斷是最大挑戰
中國西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流。尼泊爾山洪倖存者描述洪水來臨時的景象，稱當時洪水突然湧來，就像炸彈爆炸，並表示目前災區面臨的最大挑戰是道路中斷。
倖存的尼泊爾男子巴哈杜爾（Janak Bahadur）告訴路透：「洪水來得非常突然，就像炸彈爆炸一樣。從遠處看，河流看起來很小，但河水突然湧來，衝進這裡。」
CNN報導，另一名倖存者說：「我們面臨很多挑戰，最大的挑戰是道路中斷。由於救難隊員無法抵達這裡，我們還不知道有多少人受困在廢墟下。」
災區許多道路和橋梁遭洪水和土石流破壞，救援人員只能仰賴直升機，才能接觸到受困的倖存者。
英國BBC報導，尼泊爾警方也更新罹難者數目，表示截至當地時間27日下午3時50分（台灣時間傍晚6時5分），已有332人罹難。
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