尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

尼泊爾與西藏邊界26日爆發山崩與洪災，目前已知逾165死、破千人失蹤，西藏吉隆口岸方向已出現堰塞湖。陸媒報導，原訂當天要到西藏吉隆口岸的帶團導遊沐先生（化名）表示，這是「無比幸運又沉重的一天。」

2026-08-27 14:44