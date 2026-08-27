習近平委託 李強抵達西藏吉隆指導搶險救災工作

受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強率有關方面負責人員，於8月27日下午抵達西藏吉隆縣吉隆鎮土石流受災區域，指導搶險救災工作，探望搶險救援人員和受災安置群眾。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。

人民日報26日報導，災害發生後，李強批示指出，要抓緊核清失聯受災人數，組織力量全力開展搶險救援，及時有序轉移受險群眾，同時注意科學施救，嚴防次生災害。外交部要加強與有關國家溝通協調，及時通報情況，共同妥善做好救援處置工作。