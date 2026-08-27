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尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

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習近平委託 李強抵達西藏吉隆指導搶險救災工作

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
西藏日喀則市吉隆縣8月26日發生土石流災害。圖為日喀則邊境管理支隊定日邊境管理大隊當天增援民警在搬運救災物資。 新華社
西藏日喀則市吉隆縣8月26日發生土石流災害。圖為日喀則邊境管理支隊定日邊境管理大隊當天增援民警在搬運救災物資。 新華社

受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強率有關方面負責人員，於8月27日下午抵達西藏吉隆縣吉隆鎮土石流受災區域，指導搶險救災工作，探望搶險救援人員和受災安置群眾。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。

人民日報26日報導，災害發生後，李強批示指出，要抓緊核清失聯受災人數，組織力量全力開展搶險救援，及時有序轉移受險群眾，同時注意科學施救，嚴防次生災害。外交部要加強與有關國家溝通協調，及時通報情況，共同妥善做好救援處置工作。

土石流 尼泊爾 西藏 習近平 李強

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