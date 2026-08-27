西藏吉隆土石流重大災情 陸委會：目前無台人傷亡消息

中國大陸西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸突發土石流釀成重大災情。陸委會今天表示，截至目前為止，沒有接獲台灣民眾在當地傷亡消息。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸發生土石流災情，昨天已經對中國大陸表達慰問之意，另也提醒在陸民眾留意自身安全。

他說，截至目前為止，沒有接獲台灣民眾在當地傷亡的消息；另也有了解到，幾家在當地接台灣團的旅行社，近期沒有前往西藏日喀則市吉隆縣的台灣團。倘若有新的情形，會再對外報告。

據新華社報導，26日上午10時30分左右，尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大災情，多名人員傷亡、失聯。中國大陸一側通往吉隆口岸的道路、通訊、電力等處於中斷狀態。

據西藏日喀則市27日記者會發布內容，截至今天上午8時，成功搜救2人、遇難3人、失聯558人；失聯者中有260人為外籍人士。