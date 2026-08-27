西藏土石流災情嚴重 北京提高規格指派總理李強勘災

尼泊爾與中國西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流，數百人下落不明。中國國務院總理李強率有關方面負責官員今天下午抵達受災區域，指導搶險救災工作。

昨天上午尼泊爾一側發生土石流災害，導致位於中國和尼泊爾邊境的西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸出現重大人員傷亡。

據新華社報導，受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、國務院總理李強率有關方面負責官員，在今天下午抵達西藏吉隆縣吉隆鎮土石流受災區域，指導搶險救災工作，看望搶險救援人員和受災安置群眾。

目前當地多條道路中斷，大批村落仍未能接觸，死傷數字恐將繼續上升。