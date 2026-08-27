大陸水利部：尼泊爾兩河交匯處堰塞湖 未來三天潰洩風險高

由於中尼邊境出現大量土石流，中國大陸水利部監測發現，尼泊爾兩條河流交匯處出現明顯堰塞湖，未來三天洩潰風險高。

央視新聞27日報導，大陸水利部表示，尼泊爾錯堅河匯入普熱普強藏布的交匯處附近出現明顯堰塞湖，截至星期四上午估算水量達到200萬立方米，已經處於漫溢狀態，未來三天預計還有300萬立方米水將會入湖。

目前，中國水利部正在密切監視堰塞湖動態，同時對可能潰洩洪水進行演算分析，為搶險救援提供支撐。

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山脈地區星期三發生大規模山體崩塌，泥石體墜入河道後，引發尼泊爾一側災難性洪水。

據新華社，大陸官方通報，截至星期四上午8時，西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害已導致三人遇難、558人失聯，其中包括260名外籍人員。

法新社則報導，尼泊爾災害管理部門星期四說，目前仍有823人失聯，其中包括579名尼泊爾及外國遊客。尼泊爾警方稱，目前已尋獲177具遺體。

據澎湃新聞，大陸外交部發言人林劍星期四（8月27日）在例行記者會上說，中國政府有關部門已啟動國家二級救災應急響應。各方面應急救援力量已第一時間趕赴當地，現場搜救工作正在緊張有序進行。相信在中共中央堅強領導下，災區人民一定能夠戰勝災害，重建家園。

林劍也說，此次泥石流災害造成中尼兩國重大人員傷亡、失聯。中國已向尼泊爾政府和受災民眾表示誠摯的慰問。中國正同尼泊爾密切溝通協調配合，共同做好搜救工作，將根據尼泊爾的需要提供緊急援助。

林劍也提醒在當地中國公民及時轉移避險，注意防範次生災害，如有需要隨時聯繫中國駐尼使館。