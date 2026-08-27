尼泊爾西藏洪災 專家：地震誘發雪崩預防工程有難度

連接中國西藏與尼泊爾交界的波特科西河（Bhote Koshi River）26日發生土石流，沖毀村莊和房屋，造成嚴重傷亡。專家分析，這次災害可能是由地震誘發雪崩造成，由於青藏高原、喜馬拉雅山脈地處遼闊，難以大規模實施預防措施。

尼泊爾與中國西藏邊境昨天遭暴洪及土石流侵襲，已造成至少165人喪生、1300多人下落不明。

香港明報報導，美國加州大學柏克萊分校地球及行星科學系客座教授陳龍生今天在港媒節目中分析，這次事故可能是地震誘發雪崩而導致。

陳龍生表示，發生土石流的地點為幾個較大的山脈，海拔達6000至7000公尺，山頂終年積雪，少許震動便會導致雪崩，融雪沿河谷滾動數公里，加上地形陡峭、海拔高，再夾雜體積龐大的泥沙、大石等，形成非常大的山洪。

陳龍生表示，土石流難以透過鞏固斜坡工程加以預防，因為相關工程成本、技術高，一般需計算是否值得施行，尤其青藏高原、喜馬拉雅山脈等地處廣闊，難以大規模實施防護措施。

陳龍生進一步指出，土石流極難精確預測，雖可從地形、地質條件預估風險度高低，但目前科學尚未能有效掌握突發災難的確切發生時間。

這位專家並提到，2008年中國四川汶川大地震後的北川縣，災害風險過高而整體遷移，但開發中國家未必有條件大規模搬遷。