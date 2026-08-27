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尼泊爾西藏洪災 近100名大陸人在尼側災區失蹤
尼泊爾與中國西藏邊界昨天發生土石流洪災，中國外交部發言人林劍今天表示，在尼泊爾一側受災地區失聯的中國公民近百人，中國駐尼泊爾使館正進一步向尼方核實。
尼泊爾與中國西藏邊界昨天發生土石流洪災，已造成至少165人罹難，逾1000人失聯。
林劍在今天的中國外交部例行記者會上表示，中方正與尼方密切溝通，協調配合，共同做好搜救工作。
林劍表示，根據當地發布的訊息，初步掌握目前受災地區失聯的外國公民260人，具體訊息還在進一步核查中。尼方一側受災地區失聯中國公民近百人，中國駐尼泊爾使館正進一步向尼方核實，並再次提醒在當地中國公民及時轉移避險，注意防範次生災害。
林劍又表示，西藏一側災區的涉外國人員有遊客也有香客，具體的訊息還在進一步核查中。
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