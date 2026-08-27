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達賴喇嘛為西藏尼泊爾洪水遇難者祈禱

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
西藏精神領袖達賴喇嘛。路透
西藏精神領袖達賴喇嘛。路透

西藏精神領袖達賴喇嘛8月27日說，他為西藏和尼泊爾洪水的所有遇難者祈禱。達賴在聲明中說：「我為所有遇難者祈禱，也向遇難者家屬和受這起悲劇影響的人們，致以我誠摯的慰問。」

現年91歲、流亡印度的達賴喇嘛在聲明中表示，「我為所有失去生命的人祈禱，並向遺屬及所有受這場悲劇影響的人，致上誠摯的同情與慰問。」他指出，該地區過去也曾發生過災難，這無疑是更深層潛在原因的徵兆，無論是氣候變遷還是其它因素，並期盼能採取適當的後續措施，確保此類災害不再發生。

達賴喇嘛在1959年中共鎮壓西藏起義後，23歲時逃離西藏首府拉薩，此後未曾返回，並因長期爭取西藏自治而聞名。然而，北京始終譴責達賴喇嘛為叛亂與分裂分子。

除了達賴喇嘛，總部位於印度的西藏流亡政府（CTA）領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）26日也形容這場災難是一場「浩劫」，並表示傷亡、廣泛破壞以及數百人失蹤的消息令人心碎。

尼泊爾與西藏交界的喜馬拉雅山脈地區，26日發生大規模山體崩塌，土石墜入河道後，引發尼泊爾一側災難性洪水。據法新社，這場嚴重洪災與土石流，造成至少165人死亡、逾1,300人失蹤。

尼泊爾警方26日晚間表示，已尋獲約157具遺體；旅遊部門官員則稱，仍有超過400名遊客失蹤，其中約340人為外國遊客。西藏日喀則市27日在記者會上通報，西藏吉隆泥石流災害成功搜救2人，已造成3人遇難、558人失聯，其中外籍人員260人。

吉隆口岸地處喜馬拉雅山中段南麓的吉隆藏布下游深切河谷中。已有多位地理專家分析，山體火災或者氣候變化等原因，導致冰山及冰湖融化破裂，進而誘發此次大規模土石流。

尼泊爾 西藏 達賴喇嘛

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