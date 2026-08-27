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尼泊爾西藏邊境洪災奪逾百命 達賴喇嘛為罹難者祈福

中央社／ 新德里27日綜合外電報導
西藏精神領袖達賴喇嘛。路透社
西藏精神領袖達賴喇嘛。路透社

尼泊爾與中國西藏邊境遭暴洪及土石流侵襲，已造成至少165人死亡、1300多人下落不明。西藏精神領袖達賴喇嘛今天表示，他為這場洪災的所有罹難者祈福。

法新社報導，尼泊爾與西藏邊境地區昨天發生暴洪與土石流，迄今造成至少165人死亡，另有1300多人失聯。

達賴喇嘛今天在聲明中表示：「我為所有不幸罹難者祈福，並向罹難者家屬及所有受這場悲劇影響的人，致上同情與誠摯慰問。」

現年91歲、目前流亡印度的達賴喇嘛表示：「這個地區過去也曾發生過災難，這無疑是更深層潛在原因的徵兆，無論是氣候變遷或其他因素。」

達賴喇嘛進一步表示：「我希望在可能的情況下，採取適當的後續措施，以確保此類災難不再發生。」

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