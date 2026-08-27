尼泊爾洪災逾千人失聯 外交部：暫未接獲民眾受影響

尼泊爾昨天發生毀滅性暴洪，造成至少165人罹難、逾1000人失聯。外交部亞太司副司長劉昆豪今天說，暫時沒有接獲民眾受困或受影響，也沒有接獲尼泊爾提出求援需求。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會被問及此事時表示，行政院長卓榮泰對天災發生與人員傷亡都感到非常不捨，第一時間請外交部透過駐處確認是否有民眾受影響，並請外交部與內政部了解當地救災需求。

劉昆豪表示，外交部在昨天晚間災害發生後，立刻聯絡兼轄尼泊爾業務的駐印度代表處，經了解，民眾在尼泊爾僑民人數非常有限，從昨天深夜到今天上午暫時沒有接獲民眾受困或受影響，目前也沒有接獲尼泊爾提出求援需求。

內政部消防署長蕭煥章表示，台灣對於國際救援一向都做好準備，昨天已即刻通知特搜隊與8月輪值的台南市、嘉義縣與新竹市做好準備，配合外交部接獲外館或受災國通知，可在4小時內完成準備，出發進行國際人道救援。