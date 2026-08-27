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原要到西藏吉隆口岸最後一刻換行程 陸導遊：無比幸運又沉重

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
西藏與尼泊爾邊界26日上午爆發大規模山洪與土石流。此為27日拍攝、位於尼泊爾境內的災害形成的堰塞湖。新華社
西藏與尼泊爾邊界26日上午爆發大規模山洪與土石流。此為27日拍攝、位於尼泊爾境內的災害形成的堰塞湖。新華社

尼泊爾西藏邊界26日爆發山崩與洪災，目前已知逾165死、破千人失蹤，西藏吉隆口岸方向已出現堰塞湖。陸媒報導，原訂當天要到西藏吉隆口岸的帶團導遊沐先生（化名）表示，這是「無比幸運又沉重的一天。」

據央視新聞27日下午報導，目前初估通往吉隆口岸的G216線受損路段約3公里，相關單位正組織力量全力搶通。

另外，截至27日上午11時，吉隆縣已集結公路保通、機械操作等搶險人員331人；挖掘機、裝載機、推土機、自卸車、應急電源車等機械裝置、車輛246台。同時，從拉薩、日喀則、山南就近調度儲備應急客車208輛、應急貨車150輛隨時待命。

據陸媒潮新聞26日晚間報導，導遊沐先生表示，這2天他剛好帶了客人前往當地旅遊。「昨晚（25日）下了一夜的雨，還在擔心看不到雪山，本來還準備把吉隆口岸的行程提前到上午，最終還是決定先去亞洲一號觀景台。」這一決定讓他們躲過了災禍。

沐先生指，26日上午10點半左右，快登頂時聽到很響的轟隆轟隆聲，還以為是雪崩，沒人想得到是泥石流。他指當時觀景台附近的天氣、風景都還不錯，中午他們下山用了午餐，嘗試申請吉隆口岸的通行證。「一般來說1個小時左右就會通過了，但是通行證一直沒下來，看新聞才知道口岸被泥石流沖了。」

他稱，事發之後收到很多親友問候，趕緊發了朋友圈報平安，後續住在吉隆鎮上的飯店，距離口岸20公里、屬於上游未受影響。「吉隆口岸被尼泊爾那邊的泥石流倒灌進來了，那邊更嚴重。」

他也提到，晚上吃飯時，店裡的尼泊爾員工在樓上哭，聽老闆說他的小孩沒了。沐先生表示，很多尼泊爾人在吉隆鎮上工作，「現在他們也回不去，不少人跟家人聯絡不上。」

土石流 尼泊爾 西藏 導遊 行程 堰塞湖 洪災

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