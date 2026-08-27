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尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

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西藏、尼泊爾泥石流 台旅客憶昔造訪村莊今全被淹

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
李先生當時造訪當地拍下的照片。圖／李先生提供
李先生當時造訪當地拍下的照片。圖／李先生提供

尼泊爾與中國西藏邊境昨天慘遭暴洪及土石流侵襲，迄今死傷、失蹤人數不斷攀升，其中有不少人是外國遊客。曾造訪當地的台灣旅客透露，當時住過的村莊「Syapru Besi」現在已經全被淹沒，搭乘過的司機、服務他的嚮導家人現在也都失聯，令人憂心。

台灣旅客李先生曾多次造訪尼波爾，4個月前和親友為了走藍榶山谷健行去到當地。他透露，藍榶山谷健行雖然在台人間不那麼熱門，但在外國登山客間相當知名。2015年當地曾發生大地震，造成藍榶村被淹沒，經多年重建，自己也是想去看看重生的村莊，才前往當地。沒想到十年後，此處再度面對大自然無情滅村考驗。

事發後李先生和當時的登山嚮導聯繫上，他表示當地現在情況混亂，山路塞住無法進出，不少嚮導當時帶團健行，現在音訊全無，自己家人現也處於失聯狀態。由於附近屬於登山區域，因此他也接獲了相當多的求助電話，希望協尋親友家人，包含李先生當時搭乘的包車司機及其3名親戚，完全聯繫不上。

李先生表示，由於災區地處兩國交界，中國與尼泊爾關係緊密，當地觀光客相當多、往來貿易車輛也不少。在一帶一路政策影響下，中國在附近蓋了相當多的「天路建設」，「或許也跟這次意外有關」。

李先生指出，中國一開始放消息是尼泊爾雪崩，大量冰雪墜落造成微型地震，導致位於中國境內堰塞湖潰堤，大量土石往下衝，讓河道兩側村莊全受災。但尼泊爾拉出時序，卻發現洪水是先衝破中尼交界關口後，半小時後再向下衝到尼泊爾端。何處冰雪崩塌是主因仍待後續調查，現階段還是以搶救為主。

李先生說，很希望可以幫助尼泊爾度過這次危機，但由於資訊仍相當混亂，目前也只能先暫時觀望。尼泊爾民間也自救，創立搜救即時訊息網站（https://reurl.cc/beYkMo），盼能幫助救災。

李先生和當地嚮導溝通後標注出的事發點。圖／李先生提供
李先生和當地嚮導溝通後標注出的事發點。圖／李先生提供

李先生很擔心旅途中遇到的人們安危。圖／李先生提供
李先生很擔心旅途中遇到的人們安危。圖／李先生提供

李先生當時住的村莊「Syapru Besi」現絕大部分建築都淹沒了。圖／李先生提供
李先生當時住的村莊「Syapru Besi」現絕大部分建築都淹沒了。圖／李先生提供

從旅遊照片可以看出當地四周環山。圖／李先生提供
從旅遊照片可以看出當地四周環山。圖／李先生提供

土石流 尼泊爾 西藏

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