快訊

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

聽新聞
0:00 / 0:00

衛星影像曝尼泊爾致命山洪前後落差 翠綠山坡變褐色

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
衛星影像組圖顯示尼泊爾與中國邊境附近河谷，分別為洪災發生前的25日（上）及災後的26日（下）。路透 / Planet Labs PBC
衛星影像組圖顯示尼泊爾與中國邊境附近河谷，分別為洪災發生前的25日（上）及災後的26日（下）。路透 / Planet Labs PBC

尼泊爾西藏邊境26日發生致命山洪，沖毀多個村莊，造成至少165人死亡，目前約1500人失蹤。事發前後拍攝的衛星影像顯示地貌出現驚人變化，災前仍可見大片翠綠山坡，如今已被大片褐色碎屑與沉積物覆蓋。

印度快報與印度時報報導，發源於西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）暴漲，洪水淹沒多個地點。國際山區綜合發展中心（ICIMOD）正與尼泊爾及中國的合作機構共同調查，高海拔地區的冰岩崩塌是否可能引發這場山洪和土石流

ICIMOD在新聞稿中指出，根據影片畫面及災區資訊初步評估，大量冰塊與岩石碎屑可能進入波特科西河支流倫德河（Lende Khola）。研究人員認為，這可能引發突如其來的洪峰，將河水、泥沙和巨石一路挾帶至下游。

尼泊爾國家減災與管理局（NDRRMA）則在史汀生中心（Stimson Center）協助下取得Planet Labs的影像，範圍涵蓋德維加特（Devighat）、貝特拉瓦蒂（Betrawati）、哈庫貝西（Hakubesi）及夏布魯貝西（Syaphrubesi）地區，可見當地災情嚴重，部分地區整片遭洪流沖毀。

其中一組相隔一天拍攝的影像分別記錄25日與26日的邊境河谷，呈現災害前後的地貌變化。錫金大學（Sikkim University）工程地質學專家古普塔（Vikram Gupta）表示，衛星證據顯示崩塌從冰川下端開始，「可以確認那座冰川末端有相當大一部分崩塌，引發這起事件，過程中可能捲入大量岩石與沉積物」。

根據災區傳回消息及NDRRMA說法，暴漲的波特科西河沖毀沿著約60公里道路分布的多個聚落，受災範圍從中國西藏的吉隆一路向下延伸至拉蘇瓦、努瓦科特的特里蘇利（Trishuli）及達丁（Dhading），其中拉蘇瓦的村莊、市集區和基礎建設工程受損或遭洪水沖毀。隨著洪水向下游移動，當局已警告波特科西河與特里蘇利河沿岸居民轉移至安全地區。

土石流 尼泊爾 西藏 衛星

延伸閱讀

冰崩引發 尼泊爾山洪近160死、數百人失蹤

尼泊爾西藏土石流341名外國遊客失蹤 衛星圖畫面震撼

西藏尼泊爾洪災重創朝聖路線 生還者憶泥流吞噬家園

增至95死！中尼邊境遭遇暴洪、土石流釀死傷 專家推測致災原因

相關新聞

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤！逾800是外國人 上游另有堰塞湖恐潰決

路透報導，尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與土石流，事發逾24小時後，兩地已知至少165人罹難、近1500人失蹤，其中超過800人是外籍人士。隨著搜救行動持續進行，死亡人數料將進一步攀升。

救援面臨4困難！尼泊爾邊境土石流後 西藏吉隆口岸方向出現堰塞湖

尼泊爾與西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流後持續救援中，據央視新聞27日報導，西藏當地目前下起了雨，同時吉隆口岸方向發現堰塞湖堵塞，泥石流邊緣距吉隆口岸約2.5公里，邊緣厚度接近1.5公尺，給後續救援帶來了很大困難。共軍邊防連26日下午已赴現場勘查，後續將派出觀察哨研判次生災害風險。專家稱，由於山體落差3000公尺，救援目前面臨四大困難。

影／恐怖洪水轉眼吞沒尼泊爾村莊 空拍曝數十人狂奔逃命

中國西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流，目前已造成162人死亡。尼泊爾救援人員27日出動直升機，搜尋數百名失蹤者。

泥石流波及西藏傷亡慘重 解放軍急馳援、運20飛抵災區

因尼泊爾一側昨天上午10時30分許發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至昨晚20時，此次泥石流災害已造成3人遇難，265人失聯。國家防災減災救災委員會等部門迅速響應，投入逾800人參與搶險救災，解放軍也緊急出動救援。由於現場通信中斷，有建築被埋，預料傷亡可能進一步擴大。國家發展改革委、財政部及應急管理部已緊急安排超過2億元（人民幣，下同）支援救災。

西藏、尼泊爾泥石流 台旅客憶昔造訪村莊今全被淹

尼泊爾與中國西藏邊境昨天慘遭暴洪及土石流侵襲，迄今死傷、失蹤人數不斷攀升，其中有不少人是外國遊客。曾造訪當地的台灣旅客透露，當時住過的村莊「Syapru Besi」現在已經全被淹沒，搭乘過的司機、服務他的嚮導家人現在也都失聯，令人憂心。

衛星影像曝尼泊爾致命山洪前後落差 翠綠山坡變褐色

尼泊爾與西藏邊境26日發生致命山洪，沖毀多個村莊，造成至少165人死亡，目前約1500人失蹤。事發前後拍攝的衛星影像顯示地貌出現驚人變化，災前仍可見大片翠綠山坡，如今已被大片褐色碎屑與沉積物覆蓋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。