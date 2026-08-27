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尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤！逾800是外國人 上游另有堰塞湖恐潰決
路透報導，尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與土石流，事發逾24小時後，兩地已知至少165人罹難、近1500人失蹤，其中超過800人是外籍人士。隨著搜救行動持續進行，死亡人數料將進一步攀升。
此外，中國央視27日報導，當局發現西藏地區吉隆縣上游仍有一座堰塞湖存在潰決風險，也讓中尼邊境山區的搜救工作更加困難。
尼泊爾警方與觀光官員表示，境內共有826人失蹤，其中近600人是外國人，分別來自超過20個國家，包括177名印度人、63名美國人、34名澳洲人、33名英國人及25名加拿大人。
中國官媒央視報導，西藏吉隆縣另有558人失蹤，其中260人是外籍人士。
尼泊爾當局已動員超過5000名軍警搜尋生還者及遺體，並出動直升機向重災區空投印度援助的帳篷、食物與其他緊急物資。
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