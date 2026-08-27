救援面臨4困難！尼泊爾邊境土石流後 西藏吉隆口岸方向出現堰塞湖

尼泊爾與西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流後持續救援中，據央視新聞27日報導，西藏當地目前下起了雨，同時吉隆口岸方向發現堰塞湖堵塞，泥石流邊緣距吉隆口岸約2.5公里，邊緣厚度接近1.5公尺，給後續救援帶來了很大困難。共軍邊防連26日下午已赴現場勘查，後續將派出觀察哨研判次生災害風險。專家稱，由於山體落差3000公尺，救援目前面臨四大困難。

據大洋網，西藏日喀則軍分區報道員王幹表示，目前該軍分區共出動了158人、工程機械4台、車輛20餘台全部位於吉隆鎮待命，同時攜帶了生命體徵測試儀以及相關救援工具。災害發生後，多方救援部隊持續增援西藏。今天上午8時左右，西部戰區空軍1架「運-20」搭載西部戰區指導小組趕赴西藏，組織人民子弟兵進行日喀則市吉隆縣泥石流災害聯合救援，已於10時30分左右抵達機場。

今早6時首架中方救援隊包機從成都雙流機場起飛，8時26分抵達日喀則定日機場。大陸緊急管理部、國家消防救援局調派中方救援隊111名消防救援指戰員，攜帶偵檢、救生、破拆、通訊、保障等裝備物資，趕赴災害現場增援。

此外，27日，中國安能集團成都基地150名救援人員從成都出發，緊急馳援西藏日喀則。其中105人搭機前往拉薩，再轉乘巴士趕赴日喀則進行後續救援工作，45人從陸路攜帶設備前往日喀則；另外，接應急管理部統一調度，安能重慶救援隊緊急集結50名搶險骨幹及技術專家，攜帶偵測無人機、生命偵測儀、破拆頂撐等全套專業救援裝備，已於6時20分搭乘航班出發跨區機動馳援災區。

自然資源部地質災害技術指導中心工程師陳紅旗表示，透過分析影像資料，事發區域地形和水文條件非常複雜。災害發生在當地一條溝谷的主溝與支溝相交處，山體高差超過3千公尺，山體頂部還存在冰川和冰湖。

陳紅旗表示，目前目前救援面臨四大隱患，一是源頭山體破壞區的穩定性尚不明確，直接影響對次生災害的判斷與後援救援安全；二是支溝與主溝上游的水情是否穩定有待進一步掌握；三是當地為高山峽谷、集中匯水地形，如有降雨，將帶來較大不確定性；四是現場地形狹窄，需嚴格防範山崩塌、滑坡，警惕落石的影響。

8月27日，尼泊爾努瓦科特縣特里蘇里發生土石流，民眾等待道路清理。路透

8月27日，尼泊爾努瓦科特發生土石流，建築物被泥漿覆蓋。路透