快訊

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾西藏洪災逾千人失聯 泥流如內陸海嘯吞沒村莊

中央社／ 加德滿都27日綜合外電報導
8月27日，尼泊爾努瓦科特發生毀滅性山洪，建築物被泥漿覆蓋。路透
8月27日，尼泊爾努瓦科特發生毀滅性山洪，建築物被泥漿覆蓋。路透

搜救團隊今天與時間賽跑，搶救在尼泊爾與中國西藏邊界洪災失聯的逾1000人。這場災難已造成至少165人罹難，多個村落被泥流沖走。

法新社報導，昨天上午發生的這起災難中，許多失聯者是外國觀光客。美國地質調查所（USGS）指出，這次災難疑是冰川崩塌引發泥石流，造成沿途地區遭洪流吞沒。

如同「內陸海嘯」般的水勢與泥流襲擊了波特科西河（Bhote Koshi）及翠蘇里河（Trishuli）沿岸的村莊與市鎮，尼泊爾警方表示已尋獲162具遺體。

根據尼泊爾觀光部的統計，災後隔天仍有468名遊客下落不明，其中393人為外國籍，包含印度、澳洲、英國、馬來西亞、荷蘭、葡萄牙、南非、韓國及美國籍。

至於受災地區居民失聯人數，尼泊爾並未公布具體數字。

在邊界另一側，中國官媒指出，西藏吉隆口岸的「泥石流災害」已造成3人罹難，558人下落不明，其中包含260名外國人。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）尼泊爾分會負責人費雪（David Fisher）說：「整個村莊與市集都被毀滅。」IFRC表示，已發送包括毛毯、急救箱、擔架及屍袋在內的緊急物資。

新華社報導，西藏地方政府動員近800名救援人員、150輛車輛，以及搜救犬與快艇協助救災。

土石流 尼泊爾 西藏 洪災 失聯

延伸閱讀

尼泊爾與西藏邊境暴洪土石流 迄今至少160死數百人失蹤

冰崩引發 尼泊爾山洪近160死、數百人失蹤

西藏尼泊爾洪災重創朝聖路線 生還者憶泥流吞噬家園

西藏尼泊爾山洪預警失靈原因曝！男目睹妻子被沖走 工人靠芒果樹撿回一命

相關新聞

尼泊爾西藏山洪近1500人失蹤！逾800是外國人 上游另有堰塞湖恐潰決

路透報導，尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與土石流，事發逾24小時後，兩地已知至少165人罹難、近1500人失蹤，其中超過800人是外籍人士。隨著搜救行動持續進行，死亡人數料將進一步攀升。

救援面臨4困難！尼泊爾邊境土石流後 西藏吉隆口岸方向出現堰塞湖

尼泊爾與西藏邊境26日爆發大規模山洪與土石流後持續救援中，據央視新聞27日報導，西藏當地目前下起了雨，同時吉隆口岸方向發現堰塞湖堵塞，泥石流邊緣距吉隆口岸約2.5公里，邊緣厚度接近1.5公尺，給後續救援帶來了很大困難。共軍邊防連26日下午已赴現場勘查，後續將派出觀察哨研判次生災害風險。專家稱，由於山體落差3000公尺，救援目前面臨四大困難。

影／恐怖洪水轉眼吞沒尼泊爾村莊 空拍曝數十人狂奔逃命

中國西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流，目前已造成162人死亡。尼泊爾救援人員27日出動直升機，搜尋數百名失蹤者。

泥石流波及西藏傷亡慘重 解放軍急馳援、運20飛抵災區

因尼泊爾一側昨天上午10時30分許發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至昨晚20時，此次泥石流災害已造成3人遇難，265人失聯。國家防災減災救災委員會等部門迅速響應，投入逾800人參與搶險救災，解放軍也緊急出動救援。由於現場通信中斷，有建築被埋，預料傷亡可能進一步擴大。國家發展改革委、財政部及應急管理部已緊急安排超過2億元（人民幣，下同）支援救災。

西藏、尼泊爾泥石流 台旅客憶昔造訪村莊今全被淹

尼泊爾與中國西藏邊境昨天慘遭暴洪及土石流侵襲，迄今死傷、失蹤人數不斷攀升，其中有不少人是外國遊客。曾造訪當地的台灣旅客透露，當時住過的村莊「Syapru Besi」現在已經全被淹沒，搭乘過的司機、服務他的嚮導家人現在也都失聯，令人憂心。

衛星影像曝尼泊爾致命山洪前後落差 翠綠山坡變褐色

尼泊爾與西藏邊境26日發生致命山洪，沖毀多個村莊，造成至少165人死亡，目前約1500人失蹤。事發前後拍攝的衛星影像顯示地貌出現驚人變化，災前仍可見大片翠綠山坡，如今已被大片褐色碎屑與沉積物覆蓋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。