尼泊爾西藏洪災逾千人失聯 泥流如內陸海嘯吞沒村莊

搜救團隊今天與時間賽跑，搶救在尼泊爾與中國西藏邊界洪災中失聯的逾1000人。這場災難已造成至少165人罹難，多個村落被泥流沖走。

法新社報導，昨天上午發生的這起災難中，許多失聯者是外國觀光客。美國地質調查所（USGS）指出，這次災難疑是冰川崩塌引發泥石流，造成沿途地區遭洪流吞沒。

如同「內陸海嘯」般的水勢與泥流襲擊了波特科西河（Bhote Koshi）及翠蘇里河（Trishuli）沿岸的村莊與市鎮，尼泊爾警方表示已尋獲162具遺體。

根據尼泊爾觀光部的統計，災後隔天仍有468名遊客下落不明，其中393人為外國籍，包含印度、澳洲、英國、馬來西亞、荷蘭、葡萄牙、南非、韓國及美國籍。

至於受災地區居民失聯人數，尼泊爾並未公布具體數字。

在邊界另一側，中國官媒指出，西藏吉隆口岸的「泥石流災害」已造成3人罹難，558人下落不明，其中包含260名外國人。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）尼泊爾分會負責人費雪（David Fisher）說：「整個村莊與市集都被毀滅。」IFRC表示，已發送包括毛毯、急救箱、擔架及屍袋在內的緊急物資。

新華社報導，西藏地方政府動員近800名救援人員、150輛車輛，以及搜救犬與快艇協助救災。