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尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
8月27日無人機空拍畫面顯示，尼泊爾努瓦科特（Nuwakot）地區特里蘇里河發生山洪後，房屋被淤泥覆蓋。路透
8月27日無人機空拍畫面顯示，尼泊爾努瓦科特（Nuwakot）地區特里蘇里河發生山洪後，房屋被淤泥覆蓋。路透

中國大陸西藏尼泊爾邊境發生災難性山洪及泥石流，截至周四凌晨4時，尼泊爾警方尋獲157具遺體，中國大陸方面確認至少3人死亡，即整體死亡人數增至最少160人，另有數百人失蹤。由於多條道路中斷，大批村落仍未能接觸，死傷數字恐怕繼續上升。

港媒星島日報引述美聯社報導，稱災難發生於26日尼泊爾時間上午約8時37分。美國地質調查局（USGS）最初錄得強烈地震訊號，初步判定加德滿都以北約100公里、尼泊爾與西藏邊境附近發生4.4地震。

不過，USGS其後重新分析波形，認為當時並非發生一般構造地震，是大規模岩石及冰川崩塌撞擊谷底，產生類似地震的震動訊號。最新評估顯示，山崩釋放的能量相當於規模5.2地震，反映傾瀉而下的冰、岩石和泥土規模驚人。

路透引述加拿大卡爾加里大學副教授、地球科學家舒加爾（Dan Shugar）指出，災難發生前24小時大量山區積雪明顯融化，天氣可能比較暖和。

路透報導稱，聯合國曾在2023年表示，由於全球暖化，尼泊爾雪山在短短30多年失去了近1/3冰層。該機構同年也補充，尼泊爾位於2個主要碳排放國印度、中國之間，冰川在過去十年中的融化速度比前一個十年快了65%。

舒加爾指，從今天早上Planet Labs提供的衛星圖像中可以看到，冰川下部在大約5,200公尺處斷裂，墜落到大約 1,200公尺以下的谷底。

尼泊爾警方發言人卡夫勒（Abhi Narayan Kafle）表示，至少28名警務人員失蹤。由於旅行社和各國使館死亡人數和失蹤名單仍在確認，部分國籍及人數隨後可能調整；同時，不少印度旅客原定經拉蘇瓦及吉隆口岸前往西藏岡仁波齊峰朝聖，雖然尼泊爾正值雨季、並非一般山區徒步旺季，但西藏岡仁波齊峰正值朝聖季節，口岸聚集不少海外旅行團。

8月26日，在尼泊爾努瓦科特（Nuwakot）地區的德夫哈特（Devghat），救援人員利用挖土機在被泥漿淹沒的街道運送罹難者和倖存者。法新社
8月26日，在尼泊爾努瓦科特（Nuwakot）地區的德夫哈特（Devghat），救援人員利用挖土機在被泥漿淹沒的街道運送罹難者和倖存者。法新社

土石流 尼泊爾 西藏 冰川

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