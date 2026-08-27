尼泊爾暴洪釀至少160死 各國失聯旅客消息總覽

尼泊爾昨天發生毀滅性暴洪，造成至少160人罹難，數以百計的旅客失聯。根據官方數據，失聯人口中至少包含341名外籍人士。

法新社報導，來自世界各地的健行者與登山客紛紛湧入這個喜馬拉雅山國家，以挑戰征服全球最高峰之一聖母峰（Mount Everest）等山岳。

以下是關於失聯人口的最新消息：

● 印度

根據尼泊爾旅遊局（Nepal Tourism Board），鄰國印度共有142名公民失聯。他們是跟著3家旅行社在尼泊爾旅遊，分別為帝王旅遊（Samrat Tours &Travels）、綠葉假期（Leaf Holiday）與喜馬拉雅冰河（Himalayan Glacier）。

● 烏克蘭

烏克蘭外交部表示，尼泊爾觀光警察（Nepal'sTourist Police）通知他們，據信有53名烏克蘭公民失聯，其中包括一組含46名烏克蘭旅客的觀光團，尼泊爾當局已與他們失去聯繫。

● 馬來西亞

尼泊爾旅遊局表示，魚尾旅行社（Fishtail Tours &Travels）有17名馬來西亞旅客在這次洪災中失聯。

馬來西亞外交部指出，駐加德滿都大使館已接獲旅行社通報，指他們與11名馬來西亞公民失去聯繫，這11人據信身在拉蘇瓦（Rasuwa）地區。

● 英國

根據尼泊爾旅遊局，參加高山生態健行旅行社（Alpine Eco Trek）行程的12名英國籍旅客目前下落不明。

● 韓國

韓國官員證實，尼泊爾發生洪災後，有9名水力發電工人在拉蘇瓦地區失去聯繫。

● 日本

日本首相高市早苗表示，她對媒體報導稱有5名日本公民失聯一事「感到憂心」。她在社群平台X上發文說：「我衷心祈禱每一條無可取代的生命都能受到保護。」

● 南非

尼泊爾旅遊局指出，有4名南非旅客跟著失聯的英國公民參加同一家高山生態健行旅行社的行程，他們目前也下落不明。

● 美國

美聯社引述尼泊爾旅遊局發言人夏瑪（SunilSharma）的說法報導，失聯人口中至少包含47名美國人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院發言人稍早表示，已掌握到有美國人受尼泊爾洪災影響，正在密切關注情勢發展。發言人並未提供受影響美國公民的人數或狀況細節。

根據尼泊爾旅遊局，同樣參加魚尾旅行社行程的3名美國公民目前下落不明。

● 葡萄牙

葡萄牙外交部表示，尼泊爾發生洪災時，有一名女子與一名男子失聯。發言人說：「我們持續分分秒秒關注情勢發展。」

● 澳洲

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天指出，尼泊爾與西藏邊境地區發生暴洪後，有34名澳洲人失聯。

他在一場座談會上表示：「尼泊爾目前仍是開發中國家，不具備如澳洲因應這類事件的資源，因此相關資訊較難取得。我們的心與所有今天掛念著親友安危的人同在。」

澳洲外交部表示：「我們已知有多名澳洲人待在那個地區，澳洲官員正在緊急確認他們的安危。我們正在與當地政府和旅行業者保持聯繫。」

尼泊爾旅遊局指出，有一名參加加德滿都假期旅行社（Kathmandu Holiday Tours & Travel）行程的澳洲人失聯。

● 荷蘭

尼泊爾旅遊局補充表示，一名與那名失聯澳洲人參加同一家旅行社行程的荷蘭公民，目前也下落不明。

● 義大利

義大利外交部表示，尼泊爾發生山崩時，有兩名公民與他們的導遊受困在上游地區，目前正在接受救援，目前已知有90名義大利公民待在尼泊爾與西藏，但尚不清楚是否有任何人受影響。

● 國籍未確認

同時，也有數家旅行社公布有外籍人士失聯，這些人的國籍目前尚未確認，其中包括77名徒步者協會（Trekkers Society）團員、26名岡仁波齊之旅（KailashJourney）團員與8名理查旅行社（Richa Tours &Travels）團員。

● 尼泊爾

尼泊爾旅遊局也宣布，除了上述下落不明的外籍旅客外，目前共有93名尼泊爾人失聯。