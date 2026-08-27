西藏尼泊爾洪災160死 47美公民失聯國務院派顧問支援

針對尼泊爾重大山崩與洪災，美國國務院今天表達慰問，承諾提供50萬美元（近新台幣1600萬元）緊急援助資金，並派遣災害應變專家前往當地協助救災。

法新社、美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼泊爾與西藏邊境當地時間26日發生暴洪與山崩，至少造成160人罹難，多個村莊全毀，搜救團隊正緊急尋找數百名失聯民眾。

根據尼泊爾觀光局官員說法，目前至少有47名美國公民下落不明。

美國國務院指出：「美國向尼泊爾拉蘇瓦地區（Rasuwa）毀滅性山洪的罹難者家屬與親友，致上最深切的哀悼。」國務院表示，美方已緊急派遣災害應變顧問前往當地，並提供50萬美元直接支援現場救災行動。

國務院強調，美國駐尼泊爾大使館正與當地當局密切合作，協助尋找並支援受災區內的美國公民。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在社群平台X發文聲援，表示：「我們對尼泊爾人民表達堅定支持，並在這場嚴重洪災後與他們站在一起，共同祈禱。」