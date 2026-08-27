快訊

草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

難過！日本企鵝Suica卡片賣完停產 iPhone西瓜卡「恢復素面設計」

聽新聞
0:00 / 0:00

西藏尼泊爾洪災160死 47美公民失聯國務院派顧問支援

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
當地時間8月26日，中國吉隆—尼泊爾拉蘇瓦堡口岸尼方一側突發泥石流，造成中尼兩國重大人員傷亡和人員失聯。中新社
當地時間8月26日，中國吉隆—尼泊爾拉蘇瓦堡口岸尼方一側突發泥石流，造成中尼兩國重大人員傷亡和人員失聯。中新社

針對尼泊爾重大山崩與洪災，美國國務院今天表達慰問，承諾提供50萬美元（近新台幣1600萬元）緊急援助資金，並派遣災害應變專家前往當地協助救災。

法新社、美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，尼泊爾與西藏邊境當地時間26日發生暴洪與山崩，至少造成160人罹難，多個村莊全毀，搜救團隊正緊急尋找數百名失聯民眾。

根據尼泊爾觀光局官員說法，目前至少有47名美國公民下落不明。

美國國務院指出：「美國向尼泊爾拉蘇瓦地區（Rasuwa）毀滅性山洪的罹難者家屬與親友，致上最深切的哀悼。」國務院表示，美方已緊急派遣災害應變顧問前往當地，並提供50萬美元直接支援現場救災行動。

國務院強調，美國駐尼泊爾大使館正與當地當局密切合作，協助尋找並支援受災區內的美國公民。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在社群平台X發文聲援，表示：「我們對尼泊爾人民表達堅定支持，並在這場嚴重洪災後與他們站在一起，共同祈禱。」

土石流 尼泊爾 西藏

延伸閱讀

尼泊爾與西藏邊境暴洪土石流 迄今至少160死數百人失蹤

影／尼泊爾山洪增至160死！西藏土石流吞沒大樓畫面曝光 專家揭唯一可能生路

尼泊爾西藏山崩釀160死 專家解析成因與逃生困境

增至95死！中尼邊境遭遇暴洪、土石流釀死傷 專家推測致災原因

相關新聞

尼泊爾西藏土石流341名外國遊客失蹤 衛星圖畫面震撼

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，沖毀尼泊爾多條村莊、房屋等，死亡人數迄今已上升至160人。當地旅遊局稱，失蹤人數也增至403人，包括341名外國遊客。

尼泊爾西藏山崩釀160死 專家解析成因與逃生困境

尼泊爾與西藏邊境發生山崩暴洪，至少造成160人罹難，數百人失蹤。專家指出，高速移動的泥與水形成宛如「液態水泥」般的致命組...

尼泊爾暴洪釀至少160死 各國失聯旅客消息總覽

尼泊爾昨天發生毀滅性暴洪，造成至少160人罹難，數以百計的旅客失聯。根據官方數據，失聯人口中至少包含341名外籍人士

西藏尼泊爾洪災160死 47美公民失聯國務院派顧問支援

針對尼泊爾重大山崩與洪災，美國國務院今天表達慰問，承諾提供50萬美元（近新台幣1600萬元）緊急援助資金，並派遣災害應變...

西藏尼泊爾土石流已知160人死、逾600人失蹤 含多國遊客

據新華社報導，26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流（土石流）災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失蹤。社媒X上影片顯示，巨大泥石流吞噬整座鋼筋混凝土建築，位於高處的小涼亭也瞬間消失。大陸副總理張國清率領有關部門官員趕赴現場指導救援工作。

西藏土石流事發地「去年17人失聯」 專家曾籲小心冰湖再潰決

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。該口岸在去年7月亦曾發生山泥傾瀉，導致中方17人失聯，口岸熱索橋（友誼橋）被沖毀。當時曾有學者表示，口岸上游流域共分佈有冰湖55個，需要注意再次發生冰湖潰決引發土石流、洪水的可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。