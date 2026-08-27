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西藏尼泊爾土石流已知160人死、逾600人失蹤 含多國遊客
據新華社報導，26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流（土石流）災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失蹤。社媒X上影片顯示，巨大泥石流吞噬整座鋼筋混凝土建築，位於高處的小涼亭也瞬間消失。大陸副總理張國清率領有關部門官員趕赴現場指導救援工作。
港媒星島日報指，據印度媒體NDTV報導，尼泊爾警方已找到157具罹難者遺體，努力將受災家庭從洪水風險區域轉移出去。印度媒體NDTV報導，尼泊爾警方已找到157具遺體，連同中方有3人遇難，至今共160人在今次災難中喪生。最新失蹤人數為403人，其中包括341名外國公民。中方有265人失蹤，本次災難造成的整體失蹤人數至今共達606人。
另據新華社27日最新消息，大陸西部戰區空軍一架運-20起飛，搭載西部戰區指導組趕赴西藏，組織軍隊開展日喀則市吉隆縣泥石流災害聯合救援。截至26日晚上8時，經初步核實統計，西藏日喀則市已造成3人遇難，265人失聯，具體傷亡人數進一步核查。災害發生後，多方積極開展搶險救援救助工作。
據報，中方救援隊乘坐的包機目前已降落日喀則。本架飛機承載陸方救援隊人員111名，大部分來自北京的消防救援隊和四川省的消防救援隊。攜帶大量救援裝備。
此外，26日傍晚6時，西藏邊檢總站日喀則邊境管理支隊吉隆邊境管理大隊派出26名警力，緊急幫助吉隆口岸14公里內村落群眾陸續撤離，現已將吉隆鎮老江村42名村民撤離至吉隆鎮，薩勒鄉郭巴村180名村民、色瓊村40名村民、拉比村107名村民共計327人，轉移至薩勒鄉薩勒村安置。目前口岸危險區域村落均已撤離完畢。
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