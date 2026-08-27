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西藏土石流出現堰塞湖堵塞 救援較困難

中央社／ 上海27日電

據央視新聞今早消息，西藏吉隆土石流災害附近道路正搶通中，已有多方救援團隊趕赴受災區域，但由於吉隆口岸方向發現堰塞湖堵塞，造成後續救援較困難。

綜合央視新聞和新京報公眾號「政事兒」今晨報導，因尼泊爾一側發生土石流，26日造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。前方指揮部初步統計，截至26日晚上8時，災害造成西藏這一側3人罹難、265人失聯。

據報導，吉隆口岸受災區域附近道路因有淤泥，暫時中斷，搶通工作正在進行；吉隆鎮通往口岸的道路實施雙向臨時交通管制，部分通訊和電力中斷，除了應急救援和搶險車輛、人員外，一般車輛暫時不能通行。

吉隆口岸方向發現堰塞湖堵塞，土石流邊緣距吉隆口岸約2.5公里，土石流邊緣的厚度接近1.5公尺，給後續救援帶來很大困難。

災害發生後，由中國應急管理部統一調度，中國安能集團啟動應急回應機制，統籌部署應急救援力量，從北京、拉薩、成都、重慶等地調集地質、工程、救援等技術專家和搶險骨幹第一梯隊200人，攜帶多功能偵測無人機、三維鐳射掃描器、生命探測儀、大型工程搶險裝備120台（套），赴受災區域救援。

中國電力國網西藏電力在吉隆鎮集結應急保電力量，截至凌晨4時，搶修人員及就近統籌調配應急保電人員已到達，並運抵發電車、發電機及照明類裝備等。

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