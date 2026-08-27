尼泊爾西藏土石流341名外國遊客失蹤 衛星圖畫面震撼

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，沖毀尼泊爾多條村莊、房屋等，死亡人數迄今已上升至160人。當地旅遊局稱，失蹤人數也增至403人，包括341名外國遊客。

路透社報導，根據行星實驗室（Planet Labs）分別在2026年8月25日、即洪水爆發前和2026年8月26日、即洪水過後拍攝到的衛星圖片，可見現場淹水範圍之大以及災前、災後的景觀與地貌有明顯變化。

失蹤外國遊客包括印度澳洲等國籍

在341名失蹤外國遊客中，包括133名印度遊客，62人為尼泊爾公民，其他國籍包括澳洲、荷蘭、美國、馬來西亞、英國、南非等。

韓國：8名韓國人下落未明

韓聯社引述韓國外交部指，尼泊爾-西藏邊境發生的大規模土石流導致8名韓國人下落未明，另有10人受困。

美媒：至少3美國公民失蹤

報導指，失蹤人數初步統計為403人，其中341人為外國公民，包括至少3名美國遊客。

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文章授權轉載自《香港01》