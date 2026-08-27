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尼泊爾西藏土石流341名外國遊客失蹤 衛星圖畫面震撼

香港01／ 撰文：洪怡霖
這組由「行星實驗室」製作的衛星影像，攝於2026年8月26日，顯示尼泊爾拉蘇瓦縣夏布魯貝西村及特里蘇里河的空拍畫面。上圖為2026年8月23日洪水發生前的景象，下圖則為2026年8月26日洪水過後的情況。法新社
這組由「行星實驗室」製作的衛星影像，攝於2026年8月26日，顯示尼泊爾拉蘇瓦縣夏布魯貝西村及特里蘇里河的空拍畫面。上圖為2026年8月23日洪水發生前的景象，下圖則為2026年8月26日洪水過後的情況。法新社

連接尼泊爾西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，沖毀尼泊爾多條村莊、房屋等，死亡人數迄今已上升至160人。當地旅遊局稱，失蹤人數也增至403人，包括341名外國遊客。

路透社報導，根據行星實驗室（Planet Labs）分別在2026年8月25日、即洪水爆發前和2026年8月26日、即洪水過後拍攝到的衛星圖片，可見現場淹水範圍之大以及災前、災後的景觀與地貌有明顯變化。

失蹤外國遊客包括印度澳洲等國籍

在341名失蹤外國遊客中，包括133名印度遊客，62人為尼泊爾公民，其他國籍包括澳洲、荷蘭、美國、馬來西亞、英國、南非等。

韓國：8名韓國人下落未明

韓聯社引述韓國外交部指，尼泊爾-西藏邊境發生的大規模土石流導致8名韓國人下落未明，另有10人受困。

美媒：至少3美國公民失蹤

報導指，失蹤人數初步統計為403人，其中341人為外國公民，包括至少3名美國遊客。

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尼泊爾泥石流至少72死384失蹤　房屋遭沖毀　西藏同受災│有片

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文章授權轉載自《香港01》

土石流 尼泊爾 西藏

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西藏尼泊爾土石流已知160人死、逾600人失蹤 含多國遊客

據新華社報導，26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流（土石流）災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失蹤。社媒X上影片顯示，巨大泥石流吞噬整座鋼筋混凝土建築，位於高處的小涼亭也瞬間消失。大陸副總理張國清率領有關部門官員趕赴現場指導救援工作。

西藏土石流事發地「去年17人失聯」 專家曾籲小心冰湖再潰決

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。該口岸在去年7月亦曾發生山泥傾瀉，導致中方17人失聯，口岸熱索橋（友誼橋）被沖毀。當時曾有學者表示，口岸上游流域共分佈有冰湖55個，需要注意再次發生冰湖潰決引發土石流、洪水的可能。

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