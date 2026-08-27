尼泊爾嚴重土石流暫無台人遇難 印度人員待命救援

圖為8月26日一名尼泊爾北部洪災傷者被送至加德滿都一家醫院接受治療。新華社

尼泊爾發生嚴重土石流及洪災，已知有至少95人喪命、近400人失蹤。根據兼轄尼泊爾的駐印度代表處瞭解，目前並未傳出有台灣人遇難，印度方面則已派員到邊境處待命前往救援。

印度時報（Times of India）指出，尼泊爾邊境靠西藏處今天遭遇大規模暴洪及土石流，造成至少95人死亡，另有近400人下落不明，也讓包括橋梁、水力發電廠等基礎設施遭受大規模破壞。

根據尼泊爾旅遊局的初步統計，在災難發生後，有包括105名印度遊客，及來自美國、馬來西亞、英國、南非、澳洲、荷蘭在內的384名觀光客失聯，那些目前下落不明的人，大多是要前往西藏朝聖的。

根據台灣外交部的聲明，目前尚未接獲有台灣人在這場災害中傷亡或受困的通報，後續會持續關注搜救失聯者的情形，並適時提供必要的協助。

外交部目前對尼泊爾發布橙色旅遊警示，建議台灣民眾避免非必要的旅行，並提醒近期有計畫前往尼泊爾或目前正在當地的台灣民眾，應密切注意當地災情資訊，避免前往受災地區及其他可能的高風險區域，且要隨時與親友保持聯繫。

駐印度代表陳牧民在接受中央社記者訪問時表示，災難發生在尼泊爾靠西藏處，因為簽證取得不易，所以當地並非台灣人旅遊的熱區。

陳牧民告訴中央社記者，駐印度代表處在與尼泊爾僑民及當地相關人士聯繫後，皆獲得目前暫時沒有台灣人遇難或受困的消息。

陳牧民表示，目前獲得的情報是，事發時當地沒有台灣人，那裡在事發後也已被當局定為危險地區，在暫時關閉的情況下，短期內應該不會有台灣人前往。

路透社的報導指出，隨著洪水傾洩而下，印度人口稠密且與尼泊爾接壤的北方邦（Uttar Pradesh）、比哈邦（Bihar）都發布了洪災警報，北方邦當局更表示，已有約5000人被要求撤離，目前計畫一共要疏散1萬至1萬2000人。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度已經準備好提供尼泊爾必要的協助，印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force）已經前往北方邦、比哈邦待命，隨時可以投入救援工作。

今日印度（India Today）報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）已與尼泊爾總理夏哈（BalendraShah）通過電話，除對災難表示慰問，也保證印度將全力支援尼泊爾救災。

美聯社報導，今天發生災難的地區，去年也曾出現類似的暴洪，當時西藏的一座冰湖因山區高溫而潰決，造成9人死亡，包括連接尼泊爾和中國的橋梁等關鍵基礎設施也因而受損。

設在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）的「國際山區整合發展中心」（ICIMOD）氣候專家則表示，今天的暴洪很可能是冰川發生冰岩崩塌所引發。