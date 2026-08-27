快訊

草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

難過！日本企鵝Suica卡片賣完停產 iPhone西瓜卡「恢復素面設計」

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾嚴重土石流暫無台人遇難 印度人員待命救援

中央社／ 新德里26日專電
尼泊爾和大陸西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，圖為監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃，隨後都被淹沒。 路透社
尼泊爾和大陸西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，圖為監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃，隨後都被淹沒。 路透社

圖為8月26日一名<a href='/search/tagging/2/尼泊爾' rel='尼泊爾' data-rel='/2/104131' class='tag'><strong>尼泊爾</strong></a>北部洪災傷者被送至加德滿都一家醫院接受治療。新華社
圖為8月26日一名尼泊爾北部洪災傷者被送至加德滿都一家醫院接受治療。新華社

尼泊爾發生嚴重土石流及洪災，已知有至少95人喪命、近400人失蹤。根據兼轄尼泊爾的駐印度代表處瞭解，目前並未傳出有台灣人遇難，印度方面則已派員到邊境處待命前往救援。

印度時報（Times of India）指出，尼泊爾邊境靠西藏處今天遭遇大規模暴洪及土石流，造成至少95人死亡，另有近400人下落不明，也讓包括橋梁、水力發電廠等基礎設施遭受大規模破壞。

根據尼泊爾旅遊局的初步統計，在災難發生後，有包括105名印度遊客，及來自美國、馬來西亞、英國、南非、澳洲、荷蘭在內的384名觀光客失聯，那些目前下落不明的人，大多是要前往西藏朝聖的。

根據台灣外交部的聲明，目前尚未接獲有台灣人在這場災害中傷亡或受困的通報，後續會持續關注搜救失聯者的情形，並適時提供必要的協助。

外交部目前對尼泊爾發布橙色旅遊警示，建議台灣民眾避免非必要的旅行，並提醒近期有計畫前往尼泊爾或目前正在當地的台灣民眾，應密切注意當地災情資訊，避免前往受災地區及其他可能的高風險區域，且要隨時與親友保持聯繫。

駐印度代表陳牧民在接受中央社記者訪問時表示，災難發生在尼泊爾靠西藏處，因為簽證取得不易，所以當地並非台灣人旅遊的熱區。

陳牧民告訴中央社記者，駐印度代表處在與尼泊爾僑民及當地相關人士聯繫後，皆獲得目前暫時沒有台灣人遇難或受困的消息。

陳牧民表示，目前獲得的情報是，事發時當地沒有台灣人，那裡在事發後也已被當局定為危險地區，在暫時關閉的情況下，短期內應該不會有台灣人前往。

路透社的報導指出，隨著洪水傾洩而下，印度人口稠密且與尼泊爾接壤的北方邦（Uttar Pradesh）、比哈邦（Bihar）都發布了洪災警報，北方邦當局更表示，已有約5000人被要求撤離，目前計畫一共要疏散1萬至1萬2000人。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，印度已經準備好提供尼泊爾必要的協助，印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force）已經前往北方邦、比哈邦待命，隨時可以投入救援工作。

今日印度（India Today）報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）已與尼泊爾總理夏哈（BalendraShah）通過電話，除對災難表示慰問，也保證印度將全力支援尼泊爾救災。

美聯社報導，今天發生災難的地區，去年也曾出現類似的暴洪，當時西藏的一座冰湖因山區高溫而潰決，造成9人死亡，包括連接尼泊爾和中國的橋梁等關鍵基礎設施也因而受損。

設在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）的「國際山區整合發展中心」（ICIMOD）氣候專家則表示，今天的暴洪很可能是冰川發生冰岩崩塌所引發。

土石流 尼泊爾 西藏

延伸閱讀

增至95死！中尼邊境遭遇暴洪、土石流釀死傷 專家推測致災原因

冰崩引發 尼泊爾山洪97死逾400人失蹤

陸邊境吉隆口岸遭土石流沖毀

可以避免的悲劇：尼泊爾孕婦及新生兒在USAID撤資之後死亡案例增加

相關新聞

尼泊爾西藏土石流341名外國遊客失蹤 衛星圖畫面震撼

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）8月26日發生土石流，沖毀尼泊爾多條村莊、房屋等，死亡人數迄今已上升至160人。當地旅遊局稱，失蹤人數也增至403人，包括341名外國遊客。

尼泊爾西藏山崩釀160死 專家解析成因與逃生困境

尼泊爾與西藏邊境發生山崩暴洪，至少造成160人罹難，數百人失蹤。專家指出，高速移動的泥與水形成宛如「液態水泥」般的致命組...

尼泊爾暴洪釀至少160死 各國失聯旅客消息總覽

尼泊爾昨天發生毀滅性暴洪，造成至少160人罹難，數以百計的旅客失聯。根據官方數據，失聯人口中至少包含341名外籍人士

西藏尼泊爾洪災160死 47美公民失聯國務院派顧問支援

針對尼泊爾重大山崩與洪災，美國國務院今天表達慰問，承諾提供50萬美元（近新台幣1600萬元）緊急援助資金，並派遣災害應變...

西藏尼泊爾土石流已知160人死、逾600人失蹤 含多國遊客

據新華社報導，26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流（土石流）災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失蹤。社媒X上影片顯示，巨大泥石流吞噬整座鋼筋混凝土建築，位於高處的小涼亭也瞬間消失。大陸副總理張國清率領有關部門官員趕赴現場指導救援工作。

西藏土石流事發地「去年17人失聯」 專家曾籲小心冰湖再潰決

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。該口岸在去年7月亦曾發生山泥傾瀉，導致中方17人失聯，口岸熱索橋（友誼橋）被沖毀。當時曾有學者表示，口岸上游流域共分佈有冰湖55個，需要注意再次發生冰湖潰決引發土石流、洪水的可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。