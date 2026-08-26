瞬間被泥土淹沒…致命土石流釀尼泊爾16死384失聯 西藏吉隆口岸傳重大傷亡

26日早上，尼泊爾與中國大陸西藏的喜馬拉雅山邊境發生大規模暴洪，導致兩邊出現重大人員傷亡和失聯。目前，大陸方面尚未公告死傷人數。尼泊爾方面初步統計，災害已經造成至少16人死亡、384名遊客失聯。

路透指出，目前仍無法立即確定土石流的確切成因。德國地球科學研究中心表示，監視器畫面所顯示時間約7分鐘前，當地發生規模4.4地震；加德滿都「國際山地綜合發展中心」氣候與環境風險部門主管Qianggong Zhang指出，觸發這場災害的是尼泊爾一側Lhende Khola河發生的冰岩雪崩，但其成因尚未獲得確認。

網路流傳畫面顯示，大陸一側的監視器畫面顯示，吉隆口岸停車場內有多台旅遊巴士和物流貨櫃車等，一瞬間都被土石流推翻、吞噬並沖走。在大量岩石、泥土及洪水摧毀建築物和車輛並造成多人死亡之前，許多人正在逃離現場。

瀟湘晨報報導，親歷者方女士表示，原本計畫從吉隆鎮前往尼泊爾，約上午10時點開車到距離吉隆口岸約4公里處時，發現前方樹木、電線桿全數倒塌，大水夾帶土石襲來，一行人不敢掉頭，只能倒車撤離，直到後退約3公里後水勢才逐漸減弱。截至今天下午5點，她仍無法聯繫上人在吉隆口岸的朋友。

大陸國家主席習近平作出重要指示指出，要最大限度減少人員傷亡；大陸國務院總理李強批示，外交部要加強與有關國家溝通協調；大陸國務院副總理張國清則率相關部門負責趕赴現場指導救援處置工作。

大陸自然資源部已在今天下午3點啟動地質災害防禦Ⅱ級響應；大陸財政部、應急管理部緊急預撥人民幣1.2億元中央自然災害救災資金；大陸國家發展改革委也緊急安排中央預算內投資人民幣1億以支持恢復建設。

受土石流影響，大陸一側前往吉隆口岸的道路、通信、電力處於中斷狀態，即日起前往吉隆口岸國門方向道路實施雙向臨時交通管制，管制期限7天。

大陸方面尚未公布死傷人數統計，新華社報導，據尼泊爾警方、尼泊爾旅遊委員會消息，山洪已造成至少16人死亡、384名遊客失聯，其中包括291名外國遊客，來自印度、美國、英國、馬來西亞等國。

尼泊爾當地官員說，山洪導致拉蘇瓦、努瓦果德和塔丁3個縣受災，大量基礎設施遭破壞；尼泊爾總理夏哈當天召集內閣緊急會議，商討救援與救災措施；尼泊爾軍方表示，已在受災地區救出12人。

去年7月，吉隆口岸一帶也曾發生土石流災害，土石流導致2019年6月建成、連接中尼的熱索大橋受到衝擊倒塌。經當時初步統計，災害造成大陸一側11人失聯，尼泊爾一側有6名中方施工人員失聯。