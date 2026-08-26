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尼泊爾山洪暴發與土石流 民眾四散奔逃...至少17人罹難數百人失蹤

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
尼泊爾和大陸西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃。路透
尼泊爾和大陸西藏邊境地區26日發生嚴重山洪暴發與土石流，監視器拍到事發時西藏吉隆縣民眾四散奔逃。路透

英國廣播公司（BBC）報導，尼泊爾西藏邊境的波特科西河26日發生嚴重山洪爆發與土石流，沖毀多座村莊與工地，數百人失蹤。尼泊爾警方說，至少17人罹難。

尼泊爾旅遊局在社群媒體X上說，已確認384名旅客失蹤；其中291人為外國公民，來自印度、美國、英國和馬來西亞等國，另93人為尼泊爾公民，正「努力確認」行經該地區人員的「下落與安全狀況」。

南韓外交部表示，尼泊爾與西藏邊境發生大規模山洪，導致8名在水力發電廠工作的南韓人失蹤，另有10人被困。這些人受雇於韓國能源公司和斗山能源公司。

尼泊爾警方表示，已尋獲17具罹難者遺體。

BBC說，尼泊爾首都加德滿都北部的拉蘇瓦26日早晨遭洪水襲擊。路透引述地方官員說法，拉蘇爾的夏布貝西和蒂穆雷地區災情嚴重，並呼籲波特科西河沿岸居民提高警戒。

地方官員說，「我們接獲通報有多處村落與基礎建設工地遭洪水沖毀。洪災恐釀成重大傷亡或財產損失」。

尼泊爾總理夏哈說，救難團隊和軍警人員已前往災區協助救援，「我們已下達指示將居住在低窪地區的民眾撤至安全地點。」

尼泊爾外長坎乃爾說，當地時間上午8時37分左右發生地震，隨後引發山崩進而導致山洪爆發。除了尼泊爾，中國大陸也蒙受巨大損失。

坎乃爾說，目前當地已有26名員警、9名武裝警員及44名軍人失蹤，海關與移民局的官員也失蹤。道路、橋梁及水力發電基礎設施蒙受巨大損害。

一名居住在加德滿都的中國大陸商人告訴BBC，其物流公司在山洪爆發地區有7輛貨櫃車，所有工作人員均為尼泊爾人，「我們和他們所有人失聯，沒有訊號，我們聯繫不上任何人」。

他說，「以前偶爾會有土石流或山崩，特別是雨季，但這次似乎很嚴重」。

土石流 尼泊爾 西藏

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