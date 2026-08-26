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泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
西藏吉隆口岸附近星期三（8月26日）發生泥石流災害，造成重大人員傷亡失聯。 新華社
西藏吉隆口岸附近星期三（8月26日）發生泥石流災害，造成重大人員傷亡失聯。 新華社

據新華社報導，今早（26日）10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失蹤。大陸副總理張國清已率有關部門官員趕赴現場指導救援工作。

報導稱，8月26日上午10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。中方一側前往吉隆口岸的道路、通信、電力處於中斷狀態。

央視新聞報導，通過無人機觀察，吉隆口岸有建築被掩埋。目前，武警日喀則支隊官兵已前往現場處置。

災害發生後，大陸國家主席習近平作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。要加強監測預警，注重科學施救，防止發生次生災害。

習近平強調，當前正處防汛關鍵期，各地區和有關部門要堅持極限思維、底線思維，認真落實防汛防颱風各項措施，加強各類風險隱患排查整治，堅決防範重特大災害事故發生，確保人民群眾生命財產安全。

大陸總理李強作出批示指出，要抓緊核清失聯受災人數，組織力量全力開展搶險救援，及時有序轉移受險群眾，同時注意科學施救，嚴防次生災害。外交部要加強與有關國家溝通協調，及時通報情況，共同妥善做好救援處置工作。

去年7月8日，中國大陸和尼泊爾邊境的西藏吉隆口岸一帶也曾發生泥石流災害，至少17名中方人員失蹤。

土石流 尼泊爾 西藏

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據新華社報導，26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流（土石流）災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失蹤。社媒X上影片顯示，巨大泥石流吞噬整座鋼筋混凝土建築，位於高處的小涼亭也瞬間消失。大陸副總理張國清率領有關部門官員趕赴現場指導救援工作。

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8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生土石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。該口岸在去年7月亦曾發生山泥傾瀉，導致中方17人失聯，口岸熱索橋（友誼橋）被沖毀。當時曾有學者表示，口岸上游流域共分佈有冰湖55個，需要注意再次發生冰湖潰決引發土石流、洪水的可能。

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