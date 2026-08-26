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尼泊爾山洪暴發沖毀村莊與工地 恐釀重大傷亡

中央社／ 加德滿都26日綜合外電報導

尼泊爾當局今天表示，靠近西藏的邊境地區發生嚴重山洪，沖毀多座村莊與工地，當局警告恐有重大傷亡，並呼籲居住在河岸附近的民眾往地勢較高處撤離。

路透社報導，政府官員表示，尼泊爾山區拉蘇瓦（Rasuwa）的夏布貝西（Syapru Besi）和蒂穆雷（Timure）地區災情嚴重，並呼籲波特科西河（Bhotekoshi River）沿岸居民提高警戒。

地方官員告訴記者：「我們接獲通報說，有多處村落與基礎建設工地遭洪水沖毀。」他說，目前尚無有關人員傷亡或財產損失的初步估算。

他表示：「洪災可能釀成重大傷亡或財產損失，但目前還無法確定。」

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）表示，救難團隊和軍警人員已前往災區協助救援。

他說：「我們已下達指示…將居住在低窪地區的民眾撤至安全地點。」

尼泊爾政府在聲明中敦促河岸附近民眾提高警覺，加強戒備。

波特科西河去年也曾發生洪患，造成9人死亡、24人失蹤，並沖毀連接尼泊爾與中國的「友誼橋」，導致交通及貿易中斷數月。

土石流 尼泊爾 西藏

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