南市8月下旬豪雨致災 畜牧類全品項受理現金救助申請中

日前連續多日受低壓帶及西南風影響，南台灣淹水嚴重，重創畜牧業，農業部已於本月25日公告南市為畜牧類全品項受理現金救助申請，即日起至9月9日止速向受災所在地區公所提出申請。

南市府農業局表示，此次公告救助項目為「參、畜牧」全品項（畜禽舍、堆肥舍除外），救助對象應為實際從事畜牧生產自然人。在救助額度計算上，畜禽類依實際受損的「頭數」或「隻數」直接計算，但畜禽舍、堆肥舍不列入救助項目內。

農業局進一步提醒，符合資格的畜牧農民，請於上述期限內，檢具「國民身分證、印章、存款簿、畜牧場登記影本（或公告飼養規模以下附土地謄本）、受災相片及畜禽化製三聯單（或焚化、掩埋證明）」前往受災所在地區公所申辦。請農民務必備齊相關資料，以加速救助審查流程。

農業局並再次呼籲，面對極端氣候，期望農民加強畜牧場內天然災害防救量能，對於畜牧場在去年受丹娜絲颱風及豪雨引起災害損失，請農民速修建完成，並在今年11月13日前提出補（協）助案的完工報驗申請，等輔導團隊會勘驗收完成，以利將補（協）助經費核撥給農民。