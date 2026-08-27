快訊

立委陳雪生涉貪案 人頭助理外甥回國到案…35萬元交保

名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

尼泊爾西藏土石流原因曝！巨型冰川墜落1200米 專家指威力達5.2地震

聽新聞
0:00 / 0:00

南市8月下旬豪雨致災 畜牧類全品項受理現金救助申請中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市8月下旬豪雨致災，畜牧類全品項受理現金救助申請中。記者謝進盛／翻攝
南市8月下旬豪雨致災，畜牧類全品項受理現金救助申請中。記者謝進盛／翻攝

日前連續多日受低壓帶及西南風影響，南台灣淹水嚴重，重創畜牧業，農業部已於本月25日公告南市為畜牧類全品項受理現金救助申請，即日起至9月9日止速向受災所在地區公所提出申請。

南市府農業局表示，此次公告救助項目為「參、畜牧」全品項（畜禽舍、堆肥舍除外），救助對象應為實際從事畜牧生產自然人。在救助額度計算上，畜禽類依實際受損的「頭數」或「隻數」直接計算，但畜禽舍、堆肥舍不列入救助項目內。

農業局進一步提醒，符合資格的畜牧農民，請於上述期限內，檢具「國民身分證、印章、存款簿、畜牧場登記影本（或公告飼養規模以下附土地謄本）、受災相片及畜禽化製三聯單（或焚化、掩埋證明）」前往受災所在地區公所申辦。請農民務必備齊相關資料，以加速救助審查流程。

農業局並再次呼籲，面對極端氣候，期望農民加強畜牧場內天然災害防救量能，對於畜牧場在去年受丹娜絲颱風及豪雨引起災害損失，請農民速修建完成，並在今年11月13日前提出補（協）助案的完工報驗申請，等輔導團隊會勘驗收完成，以利將補（協）助經費核撥給農民。

南市8月下旬豪雨致災，畜牧類全品項受理現金救助申請中。記者謝進盛／翻攝
南市8月下旬豪雨致災，畜牧類全品項受理現金救助申請中。記者謝進盛／翻攝

豪雨 淹水 農業部

延伸閱讀

台南市魚塭養殖全品項農業天然災害現金救助 今日起受理

台南局部嚴重淹水 市府將配合中央救助

南台灣水災 賴總統：從優、從速、從簡辦理相關救助

高溫熱壞茭白筍…全台最大產區傳災情 馬文君籲中央出手救

相關新聞

南市8月下旬豪雨致災 畜牧類全品項受理現金救助申請中

日前連續多日受低壓帶及西南風影響，南台灣淹水嚴重，重創畜牧業，農業部已於本月25日公告南市為畜牧類全品項受理現金救助申請，即日起至9月9日止速向受災所在地區公所提出申請。

錢都花在南部？圖解治水特別預算分配、計畫金額

南台灣連日豪雨成災，行政院長卓榮泰一席「預算被刪，只能電話勘災」說法引發眾怒；賴清德總統表示，批評南部拿較多治水經費不公平，被藍營質疑「治水雙標」。民進黨執政的南部縣市近年確實拿了較多的治水預算，但重點不只是補助多寡，而是錢有無花在刀口上。

南部豪雨農損逾1.3億元嘉縣最慘 萬里溪堰塞湖水位緩降

八月下旬豪雨造成南部嚴重農損，農糧署統計各縣市農產及民間設施損失，目前計一億三四七七萬元，嘉義縣損失四四一○萬元、雲林縣損失二九四二萬元、屏東縣損失二六七七萬元、台南市損失一八八二萬元，以及高雄市損失一四一一萬元較為嚴重。

南台淹水…綠稱極端氣候 藍批雙標

南台灣豪雨成災，賴清德總統昨天表示，政府會以「從優、從速、從簡」原則，辦理救助措施。國民黨主席鄭麗文抨擊，賴總統與行政院長卓榮泰滿嘴政治口水、推諉甩鍋，呼籲執政黨放下黨派之見與地域之分，徹底體檢治水預算，全力投入救災。藍營批評，國民黨執政時，淹水是中央責任，如今民進黨執政，淹水就是極端氣候的錯，賴政府過於雙標。

高雄淹水區實地勘查 李鴻源直言：沒有找對人做精準設計

高雄市梓官區典寶社區鄰近典寶溪，廿三日下午因豪雨溪水暴漲，排水系統宣洩不及，導致周邊社區大淹水；彌陀、永安、茄萣等沿海行政區，也出現淹水災情，居民苦不堪言。國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀內政部前部長李鴻源實地勘查，李鴻源直言，南部治水資源已不輸台北，卻無法提高防洪標準，問題出在沒有找對人做精準設計。

新聞眼／豪雨致災 治水經費有花在刀口上嗎？

南台灣連日豪雨成災，府院也成為另類政治災區。行政院長卓榮泰一席「預算被刪，只能電話勘災」說法引發眾怒；賴清德總統表示，批評南部拿較多治水經費不公平，被藍營質疑「治水雙標」。民進黨執政的南部縣市近年確實拿了較多的治水預算，但重點不只是補助多寡，而是錢有無花在刀口上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。