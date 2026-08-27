聽新聞
0:00 / 0:00

南部豪雨農損逾1.3億元嘉縣最慘 萬里溪堰塞湖水位緩降

聯合報／ 記者李柏澔王燕華／連線報導

八月下旬豪雨造成南部嚴重農損，農糧署統計各縣市農產及民間設施損失，目前計一億三四七七萬元，嘉義縣損失四四一○萬元、雲林縣損失二九四二萬元、屏東縣損失二六七七萬元、台南市損失一八八二萬元，以及高雄市損失一四一一萬元較為嚴重。

農業部分析，受損作物主要為木瓜、番石榴、蔥、落花生等。受損畜禽主要為雞、豬及鴨；受損漁產主要為虱目魚，其次為筍殼魚及吳郭魚等。

花蓮日前降豪大雨，林業署持續監測堰塞湖萬里溪堰塞湖蓄水量五四○萬噸，仍穩定溢流；馬太鞍溪上游河道有局部土石崩落及堆積，昨空拍確認，河道流路暢通，沒有新生堰塞湖。

萬里溪堰塞湖上月中旬蓄滿後，維持穩定溢流狀況，影響範圍局限於下游河道；不過近日因降雨量大，廿四日凌晨出現明顯下切，水位降低四點七公尺，蓄水量降至五五一點五七萬立方公尺。

林業署花蓮分署昨空拍監測，萬里溪堰塞湖溢流口持續沖刷拓寬，水位略微下降，到昨天上午十時卅分，水位高程為一○八七點五一公尺、蓄水量約五四○點一五萬噸。依據中央氣象署預報，上游集水區未來廿四小時累積雨量預估均低於十毫米，尚未達警戒標準，因入流量未增加，水位可能持續緩降。

堰塞湖 農損 萬里 豪雨

延伸閱讀

南部豪雨致災 農損金額今中午逾1億元、嘉義雲林最傷

豪雨農損逾1.3億元 農業部提供天災貸款1年免息

豪大雨農損逾9600萬 嘉南高屏畜牧、台南魚塭養殖納天然災害現金救助

萬里溪堰塞湖解除黃色警戒

相關新聞

南台豪雨成災…審計部：全台下水道規畫 6成逾10年未檢討

台南、高雄近日豪雨成災，政府雖建置滯洪池、抽水站及下水道排水，但強降雨常突破設計標準。審計部報告指出，地方提報經內政部核定下水道系統規畫共三五六份，各縣市逾十年未重新檢討為二二三份，平均約六成二，其中新北市、新竹縣逾九成規畫久未檢討，花蓮縣則全數都沒檢討過。國民黨直指，台南市雨水下水道系統規畫報告已十五年未更新，「這是行政怠惰，非財政困境」。

新聞眼／豪雨致災 治水經費有花在刀口上嗎？

南台灣連日豪雨成災，府院也成為另類政治災區。行政院長卓榮泰一席「預算被刪，只能電話勘災」說法引發眾怒；賴清德總統表示，批評南部拿較多治水經費不公平，被藍營質疑「治水雙標」。民進黨執政的南部縣市近年確實拿了較多的治水預算，但重點不只是補助多寡，而是錢有無花在刀口上。

南部豪雨農損逾1.3億元嘉縣最慘 萬里溪堰塞湖水位緩降

八月下旬豪雨造成南部嚴重農損，農糧署統計各縣市農產及民間設施損失，目前計一億三四七七萬元，嘉義縣損失四四一○萬元、雲林縣損失二九四二萬元、屏東縣損失二六七七萬元、台南市損失一八八二萬元，以及高雄市損失一四一一萬元較為嚴重。

南台淹水…綠稱極端氣候 藍批雙標

南台灣豪雨成災，賴清德總統昨天表示，政府會以「從優、從速、從簡」原則，辦理救助措施。國民黨主席鄭麗文抨擊，賴總統與行政院長卓榮泰滿嘴政治口水、推諉甩鍋，呼籲執政黨放下黨派之見與地域之分，徹底體檢治水預算，全力投入救災。藍營批評，國民黨執政時，淹水是中央責任，如今民進黨執政，淹水就是極端氣候的錯，賴政府過於雙標。

高雄淹水區實地勘查 李鴻源直言：沒有找對人做精準設計

高雄市梓官區典寶社區鄰近典寶溪，廿三日下午因豪雨溪水暴漲，排水系統宣洩不及，導致周邊社區大淹水；彌陀、永安、茄萣等沿海行政區，也出現淹水災情，居民苦不堪言。國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀內政部前部長李鴻源實地勘查，李鴻源直言，南部治水資源已不輸台北，卻無法提高防洪標準，問題出在沒有找對人做精準設計。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。