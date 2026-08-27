南台淹水…綠稱極端氣候 藍批雙標

南台灣豪雨成災，賴清德總統昨天表示，政府會以「從優、從速、從簡」原則，辦理救助措施。國民黨主席鄭麗文抨擊，賴總統與行政院長卓榮泰滿嘴政治口水、推諉甩鍋，呼籲執政黨放下黨派之見與地域之分，徹底體檢治水預算，全力投入救災。藍營批評，國民黨執政時，淹水是中央責任，如今民進黨執政，淹水就是極端氣候的錯，賴政府過於雙標。

高雄市長陳其邁前天致電求助台中市長盧秀燕，獲中市府支援廿七抽水機。盧昨說，「同島一命，不分藍綠」，她肯定陳其邁為了救災，勇於開口解決問題；她更意有所指地說，政府領導人要想辦法解決問題，沒有資源就要找資源，而不是有資源還說沒辦法去。

陳其邁昨感謝行政院、國防部及台中市府等跨單位即時支援，並強調「救災不分黨派」，豪雨期間一切皆以市民生命財產安全為最優先考量。

賴總統昨指出，他和卓揆前天分別去台南市、高雄市、屏東縣及台東縣勘災，農業部已公告農產品辦理天然災害現金救助及低利貸款。關於淹水救助部分，淹水達卅至五十公分，且家電損失者，可申請每戶一萬元慰助金；淹水五十公分以上者，每戶二萬元慰助金，若有家電損失，另給一萬元補助。

對於賴總統前天表示，不要遇到淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去。鄭麗文表示，災民飽受水患之苦時，賴、卓仍滿嘴政治口水，甚至挑起南北地域矛盾，台灣同島一命，救災不應分顏色與黨派。

鄭麗文說，南台灣由民進黨執政長達卅年，中央執政也近廿年，為什麼年年編治水預算，卻年年大淹水？難道不應檢討是政策錯誤、還是人謀不臧？台灣面積不大，透過製造莫須有的南北矛盾、地域矛盾、內部矛盾，企圖轉移焦點，都是不必要的；過去花了這麼多錢，有沒有效果自然應該檢討，自己不檢討，就等著被檢討。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，二○○六至二○二六年，中央投入台南、高雄、屏東三縣市的治水特別預算，累計約九六五點七四億元，全國占比超過三分之一，北北基桃合計僅約二四二億元。但日前北部發生淹水，民進黨鋪天蓋地檢討地方政府；現在換南部淹水，卻要求大家「溫柔一點」，難道淹水也分藍綠？

民進黨團幹事長莊瑞雄說，這五天累積雨量一三○○毫米，治水工程對抗極端氣候，確實趕不上。北北基從一九八二年至二○一三年，就砸下約一六四九億元、占全台將近六成治水預算，治水有一定成效；台南、高雄約三一七億，僅占全國約百分之十一點四，確實較低。