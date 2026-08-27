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高雄淹水區實地勘查 李鴻源直言：沒有找對人做精準設計

聯合報／ 記者巫鴻瑋屈彥辰／連線報導
高雄蚵仔寮嘉展路受到典寶溪上漲影響大淹水，水位將近一公尺及腰，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影
高雄蚵仔寮嘉展路受到典寶溪上漲影響大淹水，水位將近一公尺及腰，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影

高雄市梓官區典寶社區鄰近典寶溪，廿三日下午因豪雨溪水暴漲，排水系統宣洩不及，導致周邊社區大淹水；彌陀、永安、茄萣等沿海行政區，也出現淹水災情，居民苦不堪言。國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀內政部前部長李鴻源實地勘查，李鴻源直言，南部治水資源已不輸台北，卻無法提高防洪標準，問題出在沒有找對人做精準設計

柯志恩說，邀請李鴻源體檢典寶溪，就是要擺脫政治口水，「我們要跟賴總統講，現在不是在罵，是在檢討」。高雄市區的公園型滯洪池發揮效果，值得肯定，但典寶溪淹水長年未獲根治，就代表關鍵瓶頸還沒被找出來。

李鴻源昨以治理汐止與新莊塔寮坑溪的經驗，指治水必須經過嚴謹的水工模型實驗與源頭治理。

他表示，高雄其實花了很多治水預算，但治水概念不應只是找塊地「挖一個洞」當滯洪池，而是要重新檢討上游水量緩衝、滯洪池選址、分流，以及下游潮位與閘門密合度等結構性問題。

李鴻源直言，典寶溪涉及河寬不一與中央、地方權責交錯的困境，目前主要由經濟部水利署第六河川分署管轄，但包含農田水利署與高雄市水利局在內，缺乏橫向整合機制。

他說，台北防洪花了約三千億、歷時廿年，達到相當於二百年洪水頻率的防洪標準，南部投入的治水資源不輸當年台北，卻無法大幅提高防洪標準，問題出在沒有找對人做精準設計，也沒有建立一套跨單位的執行機制。

國民黨發言人陳麗娜表示，審計單位兩年前列管五十九處改善點，高市府至今僅完成七處，呼籲中央與地方應審慎釐清問題核心，合理編列並且分配預算，切實解決民眾水患之苦。

對此，高雄市水利局表示，典寶社區是淹水熱點，此次因瞬間雨量過大，河道水位驟升所致，後續將研擬精進的工程方案。近年已加高典寶溪排水牆，以及劉厝與白米滯洪池擴容等重要建設，近日連續豪雨，上述設施已確實發揮蓄洪與防洪功能，有效分擔整體流域排水壓力；水利局已將該處納管檢討，治水工作「沒有最好、只有更好。」

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