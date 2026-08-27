南台豪雨成災…審計部：全台下水道規畫 6成逾10年未檢討

台南、高雄近日豪雨成災，政府雖建置滯洪池、抽水站及下水道排水，但強降雨常突破設計標準。審計部報告指出，地方提報經內政部核定下水道系統規畫共三五六份，各縣市逾十年未重新檢討為二二三份，平均約六成二，其中新北市、新竹縣逾九成規畫久未檢討，花蓮縣則全數都沒檢討過。國民黨直指，台南市雨水下水道系統規畫報告已十五年未更新，「這是行政怠惰，非財政困境」。

李鴻源：治水對症下藥 「錢不是問題」

高雄典寶社區因豪雨淹水及腰，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀水利專家李鴻源勘查。李鴻源說，台北防洪耗費約三千億，達到兩百年防洪標準，如今南部治水資源不輸當年台北，卻無法提高防洪標準；中央農田水利署與高雄市水利局缺乏橫向整合機制，錢不是問題，原因要找出來，才能對症下藥。

我國從一九七九年規畫都市計畫區雨水下水道系統，前瞻計畫五期已投入二二二億餘元，由國土署補助及督導地方政府興辦，截至去年底預算已用八成五。雨水下水道因流速快，下水道設計多採三至五年重現期雨量，承受時雨量約在五十至七十八毫米之間，但審計部指出，下水道規畫已久未重新檢討，原設計標準不符現況所需。

審計部曾點名新北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣等七縣市，部分雨水下水道系統規畫已逾十年未重行檢討；另基隆市、南投縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣則未考量環境特性，恐難因應氣候變遷及暴雨威脅。

審計報告也指出，二○二一至二○二五年位於都市計畫區內，淹水共五○○四處，其中建置雨水下水道，但周邊一五○公尺仍淹水有三九七八處，還是占大宗。

國民黨發言人蔡宗豪指出，二○一四至二○二六年，台南、高雄治水經費約占全國四分之一，台南市政府不能每逢淹水就以「雨大、面積大、預算少」推託；台南市區雨水下水道規畫報告已十五年未更新，例如中西區至今仍沿用二○一一年標準，負荷量早已不足，連基本資料都未跟進就推給經費被刪，這是行政怠惰，非財政困境。

南市水利局反嗆 每年都滾動辦理檢討

台南市水利局反嗆，市府每年均依都市發展、積淹水紀錄及最新降雨情境，滾動辦理水理檢討、瓶頸段改善、個案工程設計，把規畫報告封面的年分曲解成「十五年來沒更新」，就扣上行政怠惰的帽子，這是不負責任的政治指控。

國土署表示，行政院督導地方政府盤點檢討雨水下水道系統，提報改善措施或檢討雨水下道系統規畫，國土署將協助提供補助。國土署說，近年常見淹水原因，除雨水下水道設計，也與地方政府是否定期辦理側溝、下水道清疏有關，定期清疏方能確保排水順利，避免路面積淹水。