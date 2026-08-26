極端氣候成常態 蕭美琴：城市不能遇天災就全面癱瘓

副總統蕭美琴今天表示，「韌性」不代表不會面對問題，而是即使受傷也能快速恢復；國家基礎建設與城市治理需要具備韌性的特質，當極端氣候成為常態，城市更不能脆弱，一旦遇到天災就全面癱瘓，所以需要建構強固的基礎設施，並具備備援與快速修復的能力。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統下午出席「2026韌性國土、永續台灣：氣候變遷下城市系統性工程調適對策論壇」閉幕儀式。

副總統說，總統賴清德親自成立並主持「健康台灣推動委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「國家氣候變遷對策委員會」，其中氣候變遷及全社會防衛韌性都需要仰賴大家的專業。今天論壇所提到的「韌性國土、永續台灣」雙主題，也與總統希望推動的方向息息相關。

副總統說，台灣是一個島嶼，環境很特殊，也直接面對許多氣候變遷所造成的極端天氣挑戰，加上山高水急的地形特性，有時也會出現水患或乾旱等天然災害，例如前兩天東部、南部即發生水患。此外，台灣也經常遭遇地震。經由大家多年來的投入，包括透過「珍珠串計畫」解決水資源調度問題，或各縣市所推動的治水工程，目前雖已初步發揮成效，但這些挑戰仍持續影響國人生活，因此需要大家持續貢獻專業，共同尋求解方。

她指出，「韌性」不代表不會面對問題，而是即使受傷，也具備快速恢復的能力。台灣可能遭遇各種風災、雨災、地震等挑戰，但透過彼此的專業、相互協助及日常準備，社會不僅具備第一時間的防災能力，更能讓城市及人民生活快速恢復正常，這就是韌性，也是大家共同努力推動的目標。

副總統提到，今日論壇探討的供水、散熱與供電韌性，切中台灣當前最迫切的需求，每一個環節都是支撐這座島嶼日常運作的命脈，這些工作不能僅靠政府或單一部會，需要跨領域、跨專業共同促成，更需要政策與專業技術團隊協助落實。

副總統認為，國家基礎建設與城市治理需要具備韌性的特質，當極端氣候成為常態，城市更不能脆弱，一旦遇到天災就全面癱瘓。所以需要建構強固的基礎設施，並具備備援與快速修復的能力，才能穩穩接住大自然的每一次挑戰與變局。