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南台灣水災 賴總統：從優、從速、從簡辦理相關救助

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統昨天南下高雄勘災。聯合報系資料照
賴清德總統昨天南下高雄勘災。聯合報系資料照

日前受到熱帶性低氣壓及西南風的影響，台灣南部及東部各地連日出現短延時強降雨及豪大雨，造成部分地區積淹水，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，政府會以「從優、從速、從簡」原則，辦理相關救助措施，並主動提供協助。

賴總統指出，他和行政院卓榮泰院長昨天分別去台南市、高雄市、屏東縣及台東縣進行勘災，對於嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等五縣市的農損情形，農業部已公告農產業全品項辦理天然災害現金救助及低利貸款。

賴總統說，關於淹水救助部分，淹水達30至50公分，且家電損失者，可申請每戶1萬元慰助金，淹水50公分以上者，每戶2萬元慰助金，若有家電損失，另給予1萬元家電損失補助。

賴總統表示，他也要請所有黨公職與地方服務團隊，協助政府災害救助申請資訊的宣傳，讓受災民眾能夠儘速獲得協助、恢復正常生活，也讓受災農友損失能夠減輕。

賴總統提醒，根據中央氣象署最新預報，沙德爾颱風正逐漸減弱，且路徑持續偏北，對台灣的直接影響已大幅降低，但大家仍要注意外圍環流所帶來的降雨情形。

賴總統說，行政院已經責成相關部會做好各項整備工作，也與各地方政府保持密切聯繫，持續掌握颱風動態變化，將外圍環流可能帶來的降雨影響降到最低，也請所有黨公職與公職參選人，隨時注意最新氣象動態，配合政府應變措施的宣導；各項競選行程及活動，也應該要配合地方政府公告及實際天候狀況，適時調整或延期辦理，以人員安全為重。

賴總統 淹水 卓榮泰

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