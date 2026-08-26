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安南爆炸案 藍促徹查非法利益鏈

聯合報／ 記者鄭媁萬于甄／連線報導
台南市安南區空地廢棄物日前起火爆炸。圖／聯合報系資料照
台南市安南區空地廢棄物日前起火爆炸。圖／聯合報系資料照

台南市安南區日前發生大爆炸，檢警查出民進黨籍鄭姓里長涉嫌與楊姓仲介、龔姓男子共同非法堆置廢棄物，法院裁定羈押禁見。國民黨文傳會發言人、台南市議員蔡宗豪質疑，背後到底還有多少人？牽扯多龐大的利益關係？這條非法利益鏈必須徹查到底。

蔡宗豪表示，整起案件充滿詭異之處，地主聲稱土地十多年來皆無償借給里長作為停車場使用，且地主與里長雙雙表示「不認識」涉案仲介，然而檢警目前追查重點，正是仲介、租金及相關人士間的複雜金流。他質疑，是誰同意堆放廢棄物？誰在中間牽線？誰從中獲利？相關金流最後流向哪裡？

蔡宗豪說，令人震驚的是，現場堆置的並非三兩包普通生活垃圾，而是含有鎂、鋁等高度危險的工業廢棄物；這些危險物公然運進鄰近住宅區的空地，連附近建案的施工人員都曾目擊外車進場傾倒並拍照存證。

他質疑，動靜如此大，市府與地方稽查系統為何一路以來都沒人發現、通報、處置？台南市府是嚴重的集體失職？還是有人刻意視而不見？他籲司法機關盡速釐清，市府也須啟動內部調查，給市民一個清楚交代。

台南市政府表示，已進入司法偵辦程序，尊重檢調偵查不公開原則，不對外發表意見，將提供相關資料、全力配合司法機關盡速釐清真相；至於空地管理，依「台南市空地空屋管理自治條例」及相關契約規定，空地所有權人、管理人或使用人均負有環境維護責任，如涉及非法堆置廢棄物，必依法查處，絕不寬貸。但市府也表示，對於司法調查尚未完成前，即以政黨立場進行政治操作，深感遺憾。

廢棄物 爆炸 台南

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