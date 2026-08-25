台南安南爆炸震毀家園復原路漫長 南市府今發12萬慰助金度難關

台南安南區一處空地廢棄物上周六凌晨因火警引發爆炸事故，造成周邊多戶民宅受損，受災戶近期在國軍及市府環保局清潔人員協助下，初步整理完家中大型災後廢棄物，但後續復原之路仍相當漫長。台南市副市長趙卿惠今下午再度前往災區慰問，並發給受災戶緊急處理費及慰助金共12萬，協助受災戶度過難關、早日恢復正常生活。

社會局表示，事發第一時間已派社工人員也前往現場與臨時收容處所，關懷受災家庭需求，同時媒合市府相關資源，包含安排緊急住宿，提供生活物資與熱食、調派行動沐浴車，並結合慈善團體與國軍協助家園環境整理等，而目前臨時收容處所安置工作已告一段落。

此外，為協助受災戶儘速恢復生活，專案規畫「緊急處理費及慰助金」發放標準，針對因爆炸引發火警且受損嚴重的11戶住戶，每戶給予12萬元，今先發放6戶，而位於海佃路二段288巷、342巷，因爆炸波及造成屋損的住戶，則按受損樓層每層發給1萬；其餘因爆炸波及導致住屋受損者，每受損樓層發給合計2000元。

社會局強調，考量受災戶目前正全力投入家園整理，已寬延「緊急處理費及慰助金」申請期限至今年9月30日止，並簡化申請流程，讓民眾有充分時間辦理，受理窗口為安南區公所，受災戶若有相關問題可洽安南區公所或社會局社會救助科。