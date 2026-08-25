台南大爆炸是因含鎂太空包及油桶 南檢：里長涉違法提供空地

檢警偵辦台南市安南區空地廢棄物起火爆炸案，查出管理空地的鄭姓里長疑知情，前天拘提鄭及負責租地堆置廢棄物的楊姓、龔姓男子到案，訊後依違反廢棄物清理法聲押禁見獲准，但疑幕後主謀的友誠國際洋行公司王姓負責人仍在境外，並另涉詐欺案被通緝。

台南地檢署今天說明，發生爆炸的安南區海佃路2段342巷65號對面空地（鄰近集合式住宅），因火勢蔓延波及周遭多戶現有住人的民宅及周邊車輛燒毀，嚴重危及公共安全；檢察長鍾和憲接獲通報，甚為重視，指派主任檢察官黃淑妤、檢察官李佳潔偵辦。

南檢指出，初步調查認定鄭姓里長涉嫌違法提供本案土地，供楊姓及龔姓男子非法堆置含有化學成分鎂的太空包及油桶等廢棄物。

南檢表示，檢察官訊問後，認3人涉犯刑法公共危險罪及違反廢棄物處理法等犯罪嫌疑重大，且均有湮滅證據、勾串共犯或證人以及逃亡之虞，旋均依法聲押，昨天下午均經法院裁定羈押禁見，檢警將持續積極偵辦本案。

據了解，案發的空地為私人土地，供政府機關認養，實際是68歲鄭姓里長管理；30歲楊姓男子起初供稱受43歲王姓業者委託堆東西，經過里長同意放置該處，不清楚廢棄物內容，但里長稱是對方偷偷堆放，檢警懷疑正釐清是否從中獲得不法利益。

安南區海佃路二段一處空地堆置的廢油桶、鋁、鎂等金屬及其他廢棄物22日凌晨起火，消防人員到場灑水搶救時發生爆炸，警方當天掌握來自高雄鼓山區友誠國際洋行公司涉案，但王姓負責人出境未返台，因此先約談楊男到案說明。

警方查出，楊男曾居住當地，熟悉環境，取得里長同意能使用空地，再找龔男協助聯繫其他司機，一起開貨車載運廢棄物至空地丟棄；檢警掌握楊男準備出國，緊急拘提鄭姓里長、楊男及龔男到案。

辦案人員發現王男無廢棄物清理證照，也不具建商背景，懷疑是計畫性堆放廢棄物，一旦返台會立即遭逮捕歸案。近兩日台南大雨不斷，案發空地還未清完，仍有陣陣白煙冒出，環保局及消防局持續拉起封鎖線，全天候監測。

國民黨籍立委謝龍介昨晚6時許在臉書質疑，這場大爆炸絕對不能只當成一場普通爆炸案處理；檢方查出，民進黨籍的理想里鄭姓里長，涉嫌與楊姓仲介、龔姓男子共同非法堆置廢棄物，背後到底還有多少人、多少利益關係，一定要繼續查到底。廢棄物來源、清運管道、土地關係、背後金流，有沒有形成一整條非法利益鏈，都要查清楚。

台南地檢署初步調查認定鄭姓里長涉嫌違法提供本案土地，供楊姓及龔姓男子非法堆置含有化學成分鎂的太空包及油桶等廢棄物。記者袁志豪／攝影

本案發生於海佃路二段，現場空地疑堆置大量廢油桶、鋁、鎂等金屬及其他廢棄物，前天凌晨約1時起火，消防隊獲報趕往搶救，滅火過程突然發生劇烈爆炸。圖／消防局提供

本案發生於海佃路二段，現場空地疑堆置大量廢油桶、鋁、鎂等金屬及其他廢棄物，前天凌晨約1時起火，消防隊獲報趕往搶救，滅火過程突然發生劇烈爆炸，包括3名消防員共15人受傷。圖／消防局提供