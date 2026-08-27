影／名嘴說她選立委100%當選 陳幸妤：我對政治一點興趣都沒有

前總統陳水扁女兒陳幸妤開戰前夫人氣夯，名嘴吳子嘉說她明年選立委100%當選，陳幸妤中午休息時間受訪時，面對媒體詢及是否出馬角逐立委一事，陳幸妤說：「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」；對台南市長人選，「我是想投陳亭妃啦！」她表態說。

媒體詢問，有人說妳可以出來競選立委，陳幸妤說，「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」。陳幸妤提到昨天記者提及立委翁曉玲，她說，她也不認識，這樣對人家真的很拍勢。「我真的對政治的事情，一點興趣都沒有」她強調。

媒體詢及立委謝龍介說扁家在布局要選舉，陳幸妤說，「我真的沒有，我是想投陳亭妃啦」。面對名嘴說說明年選立委100%當選，陳幸妤指出，大家都知道，她從來沒想過要選舉過。

面對2300萬元孩子教育基金會有無新的進展，她表示，目前還沒有，你們要不要有進展再來追啊？「我們聊不下去了」她笑說，我們現在已經沒什麼進度了。