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趙建銘來台中開診所？正牌院長「趙醫師」幽默喊：沒有八卦，只有骨科

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中骨得診所外牆已懸掛「骨科、疼痛科診所／復健治療，即將在此為您服務」紅布條。記者趙容萱／攝影
台中骨得診所外牆已懸掛「骨科、疼痛科診所／復健治療，即將在此為您服務」紅布條。記者趙容萱／攝影

前總統陳水扁女兒牙醫陳幸妤與骨科醫師趙建銘離婚風波延燒，傳出「趙醫師」要在台中逢甲開「骨得診所」，還主打PRP療法，引發熱議。對此，正牌院長骨科醫師趙樹儀今在臉書PO上一張「沒有八卦，只有骨科」並署名骨科醫師趙樹儀的自製圖片澄清，「大家別搞錯人！」

根據目前公開資訊，陳幸妤與趙建銘於2001年結婚，直到陳幸妤今年8月在趙建銘位於台南的兆福脊椎骨科診所診所的Google頁面留下1星評論，這段已結束的婚姻才正式曝光。

骨得診所位於台中市西屯區智惠街、近河南路口，四樓的建築物，外牆已懸掛「骨科、疼痛科診所／復健治療，即將在此為您服務」、「醫學中心級設備進駐！引進全新體外震波、高能雷射、PRP療法」。由於是骨科診所，又主打PRP療法，籌設者是「趙醫師，讓附近居民聯想到可能是陳幸妤前夫趙建銘揮軍北上到台中開診所，引發熱議。

今天上午，已有二組設備商進入骨得診所裝設X光機等設備，一名設備商表示，機器是台中市南區工學北路的診所送過來的；另一名設備商低調說明，這家診所的確是由「趙醫師」跟他電話聯繫的，但因沒見過面，不能確定是否為本尊（陳幸妤前夫）。

根據台中市台中都診所協會的會員診所資訊顯示，趙樹儀目前在台中市南區開設工學北骨科診所，主治項目有增生、再生療法、骨折微創手術、微創人工關節置換、骨骼肌肉超音波導引介入治療等，記者去電該診所，診所人員表示，趙醫師不受訪。

趙樹儀今在臉書表示，最近「趙醫師」、「骨科診所」突然變成熱門關鍵字，沒想到也有朋友看到新聞後跑來問他「趙醫師，你的診所是不是快開了？」是的，但大家先別搞錯人了 ，他籌備許久的骨得診所即將在台中正式與大家見面。與其讓大家在搜尋到我們的時候，滿頭問號，不如趁這個機會，正式跟大家打聲招呼。

趙建銘25日主動出面說明與陳幸妤離婚經過。聯合報系資料照
趙建銘25日主動出面說明與陳幸妤離婚經過。聯合報系資料照

台中骨得診所今有二組設備商進入作業。記者趙容萱／攝影
台中骨得診所今有二組設備商進入作業。記者趙容萱／攝影

醫師趙樹儀今在臉書PO上一張「沒有八卦，只有骨科」並署名骨科醫師趙樹儀的自製圖片澄清，「大家別搞錯人！」圖／翻攝自趙樹儀臉書
醫師趙樹儀今在臉書PO上一張「沒有八卦，只有骨科」並署名骨科醫師趙樹儀的自製圖片澄清，「大家別搞錯人！」圖／翻攝自趙樹儀臉書

陳幸妤 趙建銘 離婚 診所 台中

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