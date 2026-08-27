趙建銘來台中逢甲開診所主打PRP？綠議員笑稱：更歡迎陳幸妤來開牙醫

前總統陳水扁的女兒牙醫陳幸妤與骨科醫師趙建銘離婚風波延燒，傳出趙建銘要在台中逢甲開「骨得診所」，還主打PRP療法，引發熱議。該診所今天已有設備商進入作業，低調表示，是與「趙醫師」沒錯，但不確定是本人（陳幸妤前夫）；民進黨西屯區市議員陳淑華說，若真是「那個趙醫師」，更歡迎陳幸妤來開診。

今天上午，已有二組設備商進入診所裝設X光機等設備，一名設備商表示，機器是台中市南區一家診所送過來的；另一名設備商低調說明，這家診所的確是由「趙醫師」跟他電話聯繫的，但因沒見過面，不能確定是否為本尊，也有可能是同名同姓。

根據目前公開資訊，陳幸妤與趙建銘於2001年結婚，直到陳幸妤今年8月在趙建銘位於台南的兆福脊椎骨科診所診所的Google頁面留下1星評論，這段已結束的婚姻才正式曝光。

台中市西屯區智惠街、近河南路口近期籌設骨得診所，四樓的建築物，外牆已懸掛「骨科、疼痛科診所／復健治療，即將在此為您服務」、「醫學中心級設備進駐！引進全新體外震波、高能雷射、PRP療法」。

骨得診所張貼公告，預計今年10月1日開幕，主要由趙建銘醫師籌設，專注於骨科、疼痛醫學與再生治療，並徵求護理師等職缺。

陳淑華表示，很多居民看到這家診所是骨科診所，又標榜是「趙建銘醫師」、「PRP療法」，馬上聯想是「那個趙醫師」要來逢甲開業，但到底是否為本尊？還是同名同姓？尚無法證實，還要問過屋主查證身分。不過，她個人更歡迎陳幸妤來開牙醫診所，若陳醫師來開業，一定會去看診。

趙建銘25日主動出面說明與陳幸妤離婚經過。聯合報系資料照