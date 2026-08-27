聽新聞
0:00 / 0:00
影／「趙醫師」插旗台中七期開診所 陳幸妤：先求證再來評論
前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘離婚，據傳「趙醫師」要在台中七期旁開診所，並對外招聘物理治療師，並預定10月1日開幕，陳幸妤今上班前受訪前表示，先去求證台中是否真有這件事情，我們再來評論。
面對網友肉搜「趙醫師」要在台中開診所，陳幸妤說，我們先確定這是真的，再來評論；目前不能確定是他啊，姓趙的，骨科醫師也蠻多的啊。
媒體詢問之前有無聽到這消息，陳幸妤說，她不知道，她也是昨天晚上朋友傳給她，說是網友po，假定真的話，我們不要假設，我們是先求證完，確定是真的，我們再來討論這件事情，
然而，事情迄今快半個月，陳幸妤說，她真的真的希望他盡快處理，不然你們（媒體）每天來，「我真的很困擾」。
媒體詢問有周刊甚至把前女友的照片都挖出來，陳幸妤說，她沒有留底啦，他們還留著，那麼很厲害，她表示，先去求證台中是否真有這件事情，他的事我們再來評論，不要一個還不確定的事情，我們就再評論。
媒體轉而詢問輕鬆的話題，她說，不要、不要、不要輕鬆的，媒體詢問網友說你衣服很漂亮，她說，都舊衣服啦，謝謝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。