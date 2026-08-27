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3諺語綁架了女性！她讚賞陳幸妤離婚「給台灣女性巨大勇氣」

聯合新聞網／ 綜合報導
王婉諭認為陳幸妤的婚變給了台灣女性巨大的勇氣，讓大家知道「不是所有的委屈都必須默默吞下去」。聯合報系資料照
王婉諭認為陳幸妤的婚變給了台灣女性巨大的勇氣，讓大家知道「不是所有的委屈都必須默默吞下去」。聯合報系資料照

陳幸妤趙建銘長達25年的婚姻劃下句點，近期因雙方各自發言引發社會關注。時代力量黨主席王婉諭透過臉書發表看法，認為陳幸妤公開分享自身經歷，給了台灣女性巨大的勇氣，讓大家知道「不是所有的委屈都必須默默吞下去」。

王婉諭表示，陳幸妤曾透露自己30歲就想離婚，卻因家中長輩「勸和不勸離」，一路勸到50歲。她認為，這20年間陳幸妤明知道自己過得不好，卻一直被期待要「顧全大局」。但這段時間陳幸妤的一言一語，「一定鼓勵了很多人，做出那個猶豫很久的決定」。

她指出，陳幸妤本身是經濟獨立的牙醫師，家庭也具有一定社會資源，「如果連這樣的女性，都花了二十年才能說出：『我想離婚』」，那麼對於沒有穩定收入、缺乏家庭支持，甚至離開婚姻後不知道能去哪裡的女性而言，又需要多大的勇氣才敢把這句話說出口？

王婉諭進一步批評，傳統文化經常把「忍耐」包裝成美德，像是「為母則強」、「顧全孩子」、「家和萬事興」等說法，表面上看似溫暖，實際上卻可能成為道德綁架，而且被綁住的通常都是女性。

她提出一個問題：「大家有聽過長輩勸爸爸『為了孩子再忍一下』嗎？」認為這背後反映的是社會對婚姻角色的預設，而女性往往被視為家庭情緒的照顧者，因此也是第一個被要求犧牲的人。

談到婚姻與家庭，王婉諭認為，婚姻應該是兩個平等的人組成的關係，而不是「誰主誰客」，不喜歡「大年初二才能回娘家」這種習俗，就是因為背後藏著「女性是外人、男性才是自己人」的階序。

她也質疑，當社會強調「為了家庭完整」時，被維持的究竟是誰所認定的家庭完整？一段貌合神離的婚姻，是否真的比誠實分開，更能讓孩子獲得安全感？

王婉諭表示，婚姻從來不是一個人的責任，如果其中一方已經無心經營，另一方再怎麼犧牲，也不可能獨自撐住婚姻。若只是要求其中一人不斷委屈自己，以維持形式上的家庭完整，「不是在守護家庭，而是在延長所有人的痛苦」。

她認為，孩子其實對父母之間的緊繃、冷漠與衝突相當敏感，真正的家庭完整，不應只是維持婚姻形式，而是讓孩子在生活中仍能獲得穩定照顧、安全感與愛，即使父母不再是伴侶，仍願意共同為孩子負起責任。

不過，王婉諭也強調，單純鼓勵女性「不要忍」並不足夠，因為許多女性面臨的是真實而現實的困境，包括孩子由誰照顧、工作能否繼續、經濟能力是否足以支撐生活等。

她指出，如果托育量能不足、職場缺乏彈性，甚至女性申請育嬰假就可能面臨職涯中斷，那麼即使女性鼓起勇氣想離開一段不適合的婚姻，現實條件仍可能迫使她留下。

因此，王婉諭表示，自己近年持續推動延長育嬰留職停薪、增加育嬰留停津貼及推動彈性工時等親職支持政策，因為這些政策不只是為了解決少子化問題，同時也是在處理女性面對家庭與婚姻困境時的實際需求。

王婉諭也提到，自己與陳幸妤年紀相仿，十多年前曾在電視上看著陳幸妤承受媒體高度關注，「每天承受媒體追殺、在眾目睽睽下隱私全無」。她認為，相較於當年，如今社會已逐漸改變，陳幸妤現在能在鏡頭前說出自己的真心話、自然表達情緒，甚至笑著與記者分享自己的Snoopy收藏，是值得慶幸的變化。

王婉諭最後表示，「我為陳幸妤高興，也為台灣社會高興」，並希望她的勇敢能鼓舞更多人。她也對正處在類似婚姻困境的人喊話，如果正身處一段長期不快樂、甚至受到傷害的關係，只是因為「為了孩子」、「為了家庭完整」而苦撐，應該記得，「你的感受，值得被自己更認真地對待」。

陳幸妤 趙建銘 王婉諭 離婚

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陳幸妤與趙建銘長達25年的婚姻劃下句點，近期因雙方各自發言引發社會關注。時代力量黨主席王婉諭透過臉書發表看法，認為陳幸妤公開分享自身經歷，給了台灣女性巨大的勇氣，讓我們知道「不是所有的委屈都必須默默吞下去」。

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