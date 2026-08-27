陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱昨(26)日在臉書發文，針對前台北市長柯文哲妻子陳佩琪醫師日前談及陳幸妤與趙建銘離婚，自曝存放2,300萬元子女教育基金一事提出不同看法。吳欣岱認為，陳佩琪以「平平都是醫師夫妻」比較兩者情況，實際上忽略了收入結構與法律性質的差異。

陳佩琪在臉書提到，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金，就是新時代會賺錢女性的表率，我5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩個層面，首先是醫師收入的結構不同。

她指出，陳佩琪與柯文哲兩人都是公立醫院受薪主治醫師，收入的職級、加給、論件計酬的空間，全都在編制裡，天花板很明確。至於陳幸妤是牙醫，專長為齒顎矯正，趙建銘則投入骨科自費診所，兩者屬於自費醫療市場，收入結構與受薪醫師並不相同，且收入沒有天花板，因為那已經不只是行醫，是經營。

吳欣岱認為，矯正牙科具有療程時間長、單價相對較高及現金流較穩定等特性，自費骨科也有類似的市場經營模式，因此「受薪者和經營者，本來就不能並列」。她強調，這並非在評價哪一種職涯選擇較好，而是不同執業模式本身就存在收入結構、風險及發展空間上的差異。正因為不一樣，「平平都是醫師夫妻」這八個字，就不能成立。

除了收入結構，吳欣岱認為真正問題的關鍵是「錢從哪裡來」。她指出，陳佩琪的比較基準放在金額上，亦即自己5年給孩子619萬元，與陳幸妤的2,300萬元相比，並稱「為什麼被查的是我？」，認為受到不公平待遇。吳欣岱則強調，司法調查的重點並不是「給了孩子多少錢」，而是資金的來源。

吳欣岱表示，陳幸妤要求取回2,300萬元教育基金，屬於離婚過程中的財產分配爭議，她將其定位為民事問題；而陳佩琪遭檢察官約談，則是貪瀆案件偵查程序中的資金來源調查，兩者法律性質不同，因此不能單純以金額進行比較。

她進一步表示，「一個是錢要怎麼分，一個是錢從哪裡來」，兩者在法律上並沒有可比性，也與金額大小無關。她強調，如果619萬元的資金來源清楚且合法，金額再大也不代表有問題；反之，如果資金來源存在疑問，即使金額不高，也可能需要接受調查。

吳欣岱最後表示，台灣醫師的收入並不是一個數字。背後是好幾種完全不同的職業。因此不論是為了喊冤或為了說別人賺太多，都沒有必要將不同情況混為一談。