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對趙建銘還有愛！陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

聯合新聞網／ 綜合報導
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。聯合報系資料照
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。聯合報系資料照

前總統陳水扁之女陳幸妤與前夫趙建銘的婚變風波持續延燒。陳幸妤日前接受媒體聯訪，面對趙建銘聲稱「被逼離婚」的說法，她不僅首度揭露長年承受冷暴力與溝通受阻的委屈，更在鏡頭前坦率直言「我喜歡的那個人，就不是現在這一個人啊」。這段肺腑之言曝光後，不少網友注意到發言當下全場記者瞬間語塞、集體沉默，真情流露的畫面讓大批網友心疼直呼「看到眼眶泛紅，好想給她一個擁抱」。

陳幸妤日前現身受訪時，針對趙建銘的言論逐一回應，直言自己在婚姻後期求助無門，甚至曾找律師諮詢。當時律師認為她對男方仍有愛意，她也毫不避諱地坦承：「有啊，但是問題是我喜歡的那一個人，就不是現在這一個人啊！」

有網友在Threads發文回顧採訪影片指出，當陳幸妤堅強地說出這句話的下一秒，空氣中彷彿出現「時間靜止」的凝結感，在場原本緊追提問的記者們頓時愣住、無人繼續追問，隨後僅輕聲以「謝謝」結束訪問。原PO感嘆，連一向被認為犀利的媒體記者都讀懂了當下的沉重氛圍，不忍再往傷口灑鹽，展現出難得的溫柔與體面。

影片曝光後引發數萬名網友共鳴，許多人被陳幸妤直率卻滿含傷痛的發言深深觸動，表示「她瞪大眼睛撐著說完，沒有掉一滴淚，卻比哭泣更讓人心疼」、「能對著鏡頭如此坦白剖析自己的情感，需要極大的勇氣」、「聽得出來是深愛過、受盡冷落後才徹底清醒」。

不少人則以經典影視劇形容這段婚姻的轉變，直言「她愛的是記憶中當初相戀的那個少年，而非眼前變得陌生的人」、「理智上知道對方變了，感性上花了多年才走出自我檢討的泥淖」。也有網友贊同現場記者的同理心，認為在受訪者掏心掏肺的時刻選擇不再步步進逼，留給當事人喘息與消化的空間，是相當溫暖的舉動。

陳幸妤 趙建銘

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